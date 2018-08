Rito de la piedra anima a devotos y argentino arma carroza de Urkupiña

Una marea humana de devotos siguió a la Virgen de Urkupiña hasta el cerro de Cota en la actividad conocida como “Calvario”. La “mamita” estaba vestida de celeste y con sombrero de cochalita para la ocasión. Hizo el recorrido en una carroza adornada con gasa amarilla y flores, el autor es un devoto argentino que desde hace nueve años visita a la imagen.

“Soy de Salta, Argentina. Conocí a la Virgen por unos clientes míos. Yo soy abogado, ellos me la presentaron a la Virgencita. Mi esposa estaba a punto de dar a luz y se venía un parto complicado. Desde entonces, vengo cada año”, contó el devoto César Caro.

Siguió: “Este año me tocó armar toda la carroza. Mi señora, Adriana, no pudo venir porque está delicada de salud, pero ella se inspiró para el diseño. Sin embargo, fue la misma Virgen que nos fue guiando en todo el proceso”.

César no se despegaba de la Virgen. Observaba con emoción lo que ocurría alrededor. Con lágrimas, explicó lo que siente cada vez que llega: “Veo esto y siento alegría, paz, amor. Este año, lo que le pido es salud, trabajo y paz”.

Como César, cientos de personas llegaron hasta el Calvario para mostrar su fe y devoción, convertidos en tradición. Algunos no se pierden el encuentro con la Virgen por nada e incluso asisten solos a la misa del Calvario.

“Hace 35 que vengo con fe y devoción a la Virgen. Ahora estoy solo, pero antes venía con toda mi familia, pero por temas de trabajo cada uno vendrá a la hora que puede. En aquel entonces escuché hablar sobre la Virgen y me animé a venir a pie. Siempre me cumplió. Ya saqué días antes mis piedritas y las traje para hacer bendecir”, contó un feligrés, Fernando Reque.

Llamado a la unidad

Una vez que llega la Virgen, la gente se reúne alrededor para escuchar la misa del Calvario. En esta oportunidad, la Iglesia hizo un llamado a la unidad.

La eucaristía fue considerada como “emotiva” por muchos de los presentes. Si bien quien la presidió fue el arzobispo Óscar Aparicio, un devoto de la Virgen, monseñor Luis Saiz, dio algunas palabras en quechua.

Lamentó que en Bolivia se sufran hechos como la muerte de los tres niños en manos de su madre y todos los problemas que afronta la sociedad. Es por ello que llamó a la verdadera conversión con la Virgen para mejorar la sociedad y tener más unidad.

Sueños en piedras

Una vez finalizada la misa, el trayecto del devoto se encamina a la parte alta del cerro de Cota. Camiones, vacas, casas y tiendas son algunas de las miniaturas que la gente utilizaba para hacer su pedido antes de comenzar con el combazo a la piedra.

Este rito es fundamental de la fiesta de la Virgen de Urkupiña. Sin embargo, se trata del punto de encuentro entre la religiosidad y el paganismo, una vez que finaliza la misa y comienzan los ritos.

Los cohetillos suenan para ahuyentar los malos espíritus y se ch’alla la piedra con un poco de cerveza, pues “la Pachamama tiene sed”, comentan los feligreses.

Llama la atención que ahora son más mujeres las que se ve agarrando el combo y golpeando la piedra. Incluso sobre piedras de dos metros, sin temor y con fuerza, logran sacar su pedido.

“Cuanto más grande la piedra, más abundancia se tendrá. Más platita”, contó Félix Mamani luego de que su hijo Édgar Santalla logró retirar una piedra de gran tamaño. Esta familia llega desde hace 45 años de La Paz para continuar con la tradición a la “mamita”.

Asimismo, en el camino por el cerro se encontró delegaciones de familias que llegaron de Santa Cruz. De igual modo, se veía algunas parejas de recién casados que le pedía a la Virgen la casa o el bebé.

Una vez extraída la piedra, se bailaba con la banda y se descansaba. Esto, para recobrar fuerzas y volver a la parte inferior del cerro y hacer la bendición con un amauta y finalmente la Virgen.

“Lo importante es la fe. No importa si haces todo el rito, si sacas la piedra más grande o la más pequeña; si no tienes fe, no se cumple nada. La gente trae sus casitas, carros, volvos, sus piedritas para que se los pidamos la buena suerte con fe”, explicó el amauta Demetrio Solares.

Este año, los amautas fueron trasladados de lugar para estar detrás del templo del santuario, en el cerro de Cota. Algunos lo consideran mejor, pero otros dicen que menos gente llega a ellos.

DATOS

Urna hecha por devotos de la Virgen. La urna en la que trasladan a la Virgen desde el templo de San Ildefonso al Calvario fue hecha por devotos de Santa Cruz. Tiene metal pintado de dorado y un vidrio que la protege.

Sombreros cubren la imagen del sol. El intenso sol que cae sobre Quillacollo durante los días de la festividad llevó a que se ideara el colocado de sombreros a la Virgen. La imagen que está en la puerta del templo lleva un sombrero de paja. Mientras que en su camino al Calvario se le coloca un sombrero de mujer cochabambina, blanco y con el cinto negro.

VENDEDORES SE INCREMENTAN

La cantidad de comerciantes se incrementa cada año. Llama la atención que lo primero que una persona se encuentra en el camino son vendedores de todo tipo de objetos, relacionados y sin relación con la festividad de la Virgen de Urkupiña.

Además, no todos comercializan cosas religiosas. Algunos venden juguetes, adornos, peluches y otros. No obstante, una gran mayoría comercializa sombreros, paraguas, comida y demás artículos.

Esto genera mayor caos en la zona, pues cuando se camina no sólo se esquivan tumultos, sino a estos vendedores.

EL RITO

La importancia de la miniatura. A través de una alasita, la gente materializa el pedido a la Virgen. Autos, cisternas, casas y edificios, pero también símbolos de abundancia, se utilizan para representar el ruego a la imagen.

Campanas y cohetillos para ahuyentar el mal. Los ruidos fuertes y molestos alejan los malos espíritus. Por ello, antes de comenzar con el rito, es necesario explotar cohetillos. Mientras, al momento de hacer el sahumerio, el callawaya siempre cuenta con una campana que tiene la misma finalidad.

Licor para invitar y agradecer a la Pachamama. En el rito de la piedra, la Madre Tierra juega un rol fundamental, pues se lleva algo que le pertenece, un trozo de piedra. Es por ello que se le debe invitar cerveza para saciar su sed.

Color, festejo y alegría para finalizar. Serpentina, mixtura y banda son algunos de los elementos que se utilizan para festejar que el rito se concluyó con éxito. Además de compartir el logro con la Pachamama y agradecerle su generosidad.

TESTIMONIOS “La mamita de Urkupiña siempre me ha cumplido. Este año le pido salud y bendiciones para mi hogar, pero también unidad para el país. Estamos muy convulsionados. Creo que todos los bolivianos deberíamos pedir eso”. Fernando Reque. Devoto de la Virgen “Es mi cuarto año que vengo. Soy de La Paz, pero estoy viviendo en Buenos Aires y vengo con mi pareja. Todo lo que le pedí a la Virgen me lo concedió. Trabajo todo el año prácticamente para poder venir a verla”. Jeannet Valverde. Devota de la Virgen “Desde que tengo uso de razón, venía con mis abuelitos, mis papás y ahora con mi esposo. Lo que se le puede pedir es salud, bienestar y que todos nuestros anhelos familiares se cumplan. Siempre nos dio mucha salud y también cuando le pedimos casita”. Silvia Mendoza. Devota de la Virgen “Por la fe por la Virgen, decidí venir hasta su tierra. Ella nos lo da todo, entonces debemos mostrar nuestra fe y devoción a la mamita. Claro que seguiré viniendo con mi familia. Ahora mi hija se quedó con su mamá, que está delicada”. César Caro. Devoto, Salta-Argentina

SE DESCONTROLA LA VENTA DE BEBIDAS EN EL CALVARIO

REDACCIÓN CENTRAL

La venta de cerveza se realizó de manera indiscriminada en el cerro de Cota. Las autoridades señalaron que no se realizaría un control demasiado estricto, pues se utiliza esta bebida para ch’allar.

Sin embargo, el consumo fue masivo y exagerado. En lata, botella y por cajas, se comercializaba todo a vista y paciencia de todo el mundo. No así de las autoridades, pues no estaban presentes.

A esto se suma que no se observó la presencia de efectivos policiales ni gendarmes municipales que velaran para evitar el descontrol. Pasado el mediodía, mucha gente ya se encontraba en estado de ebriedad.

El problema era mayor ya que muchos consumían el alcohol junto a sus hijos y otros niños. Incluso se tenía la presencia de bebés en las familias asistentes al Calvario, en el cerro de Cota.

LA POLICÍA REGISTRÓ MENOS DENUNCIAS Y ACCIDENTES

REDACCIÓN CENTRAL

La Policía boliviana destacó el cambio de actitud de los participantes de la festividad de la Virgen de Urkupiña, sobre todo en el tercer día de la celebración. Se estima que las denuncias e incidentes disminuyeron en un 91 por ciento.

En 2017, la Policía atendió 1.275 casos durante Urkupiña. Mientras, este año se registraron 666 hechos atendidos en dos días.

“Es importante mencionar el decremento en casos de violencia intrafamiliar, extravíos, conductores en estado de ebriedad y otros comprendidos en Tránsito”, informó el comandante general Faustino Mendoza.

Asimismo, las autoridades policiales piden que se mejore la coordinación entre municipios para la caminata. Esto, debido a que se encontraron varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en el trayecto.