Sabja: “Cuando hay logros, se acuerdan”

“Siempre es lindo que reconozcan tu esfuerzo, pero obviamente es un poco contradictorio y como que te bajonea, porque cuando hay logros recién se acuerdan de que existes. Esperemos que esta situación mejore un poco. Con los resultados que hemos tenido a lo largo del año, nos queda esperar que se sumen más empresas a que apoyen al deporte y que las autoridades puedan formar programas para apoyar a los deportistas de élite”, señaló ayer la raquetbolista cochabambina Yazmine Sabja, quien, junto a Valeria Centellas, lograron consagrarse campeonas en torneo Mundial Open de Ráquetbol, que se desarrolló en San José, Costa Rica.

Las dos raquetbolistas erogaron recursos propios para inscribirse, pagar sus gastos de alimentación y hospedaje. La inversión que realizaron supera los 3 mil dólares por cada una de las raquetbolistas.

Sabja comentó que usó parte del dinero que recibió como premio por la medalla de plata en los XI Juegos Suramericanos, porque no tuvo otros recursos.

“Específicamente, para este torneo he dispuesto dinero que nos han dado de los Juegos Suramericanos, del premio que nos ha dado el Gobierno. Con esa plata he podido asistir al Mundial. No he recibido ayuda de ninguna otra institución o empresa”, aseguró.

La deportista cochabambina destacó que la Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora) hizo las gestiones necesarias ante la Alcaldía de Cochabamba y ante el Comité Olímpico Boliviano (COB).

“En la Alcaldía, con los problemas que tienen, no habían dispuesto nada. En el caso del COB, ya nos habían dado el presupuesto que teníamos asignado, incluso nos dieron más para el Panamericano de Temuco y para los Juegos Suramericanos”, aseguró.

Además del gasto que implicó su viaje hasta Costa Rica, las vallunas lograron el título mundial y dejaron a Bolivia nuevamente en lo más alto del podio internacional.

ALCALDÍA TRABAJA EN PROYECTO INTEGRAL

“Una comisión multidisciplinaria está elaborando una política municipal del deporte que tendrá tres pilares fundamentales: la administración de los escenarios deportivos, la formación de jóvenes deportistas y contar con una política municipal para apoyo a los deportistas de élite”, señaló ayer el secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cercado, Alex Contreras.

COB PROMETE APOYO ECONÓMICO FUERA DE LAS BECAS OLÍMPICAS

Betty Rodriguez

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, después de hacer un reconocimiento a las campeonas mundiales de ráquetbol Yasmine Sabja y Valeria Centellas, comprometió lograr un apoyo económico para su preparación, parecido al que se entregó el año pasado con las becas del Equipo Bolivia.

Hoy en La Paz se hará la entrega de los primeros cheques de mil dólares a seis deportistas que se beneficiaron con las becas de solidaridad olímpica: Karen Tórrez y José Quintanilla, de natación; Ángela Castro y Ronal Quispe, de marcha atlética; Alejandro Gómez, de ciclismo, y Rudolf Knijnenburg, de tiro deportivo.

“Estaremos entregando los cheques a seis atletas nacionales, que serán la base del Equipo Bolivia. Cada uno recibirá mil dólares y tendrán un apoyo de 5 mil dólares al año para sus viajes internacionales”, informó Arze, a tiempo de explicar que “lamentablemente, no se puede ofrecer una beca similar a los de ráquetbol, porque no es un deporte olímpico; pero espero que con el apoyo del sector público y privado, o al final con los recursos propios del COB, se intentará tener apoyo para los viajes de cuatro raquetbolistas y uno de pelota frontón”.