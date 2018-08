San Buenaventura: Evo advierte con revertir tierras si no se garantiza caña para el ingenio estatal

En San Buenaventura, en el norte de La Paz, empezó este jueves la zafra de caña para el estatal ingenio azucarero emplazado en esa región. La producción no llega a cubrir la capacidad de la planta, por lo que el presidente Evo Morales advirtió con revertir tierras e incorporar al Estado en ese rubro si es que no hay un compromiso para extender los cultivos.

Morales, junto al vicepresidente Álvaro García y otras autoridades, viajó hasta esa zona para participar en lo que se considera la primera zafra oficial y que alcanza a un poco más de 3.000 hectáreas. Realizó una inspección a las instalaciones, donde además de azúcar se produce alcohol y energía eléctrica.

San Buenaventura no tiene una tradición cañera y las plantaciones actuales son resultado del inicio de construcción y operaciones del ingenio azucarero, en octubre de 2015. La frontera agrícola creció y actualmente se cuenta con más de 3.000 hectáreas plantadas, que alimentarán a la factoría que tiene capacidad para producir 14.000 quintales día.

Camiones en los que se traslada la caña. Foto:Ministerio de Comunicación

No obstante, no es suficiente para cubrir la demanda. “Por responsabilidad, si no nos garantizan materia prima como la caña, obligado el Estado a recuperar tierras y plantar caña para que nuestra industria siga creciendo. Si ustedes nos garantizan no tenemos nada que hacer con el tema tierra”, advirtió ante la población que se dio cita al acto.

La inversión en este proyecto asciende a $us 263 millones, de los cuales, específicamente, $us 174 millones fueron dirigidos a la construcción de la factoría y el resto al desarrollo agrícola, otro tipo de obras civiles, gastos de operación y funcionamiento del proyecto. La capacidad de procesamiento es de más de 8.000 hectáreas.

Morales llamó a pobladores e indígenas a sumarse al proyecto para proveer caña, pero además garantizó mercado y buen precio, previa negociación.

Ramiro Lizondo, responsable de la empresa estatal, destacó que el Estado emplazó el más moderno ingenio en la zona y que se destinó Bs 26 millones en la plantación de 1.000 hectáreas de caña.

En el acto, el mandatario comprometió la construcción de un instituto tecnológico en la zona y reactivar la construcción de la carretera San Buenaventura-Ixiamas. (30/08/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz