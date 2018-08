Sandra Velarde: “Se repetirá lo bueno y se corregirá lo que se precise”

La encargada de las finanzas del gobierno municipal respondió un cuestionario sobre los contratos y otros temas

_Una vez que el alcalde Percy Fernández tomó la decisión de anular el convenio con la empresa MAHS, ¿cuáles son los pasos que seguirá el gobierno municipal?

Los indicados por la presidenta del Concejo Municipal. En 72 horas la Secretaría de Asesoramiento emitirá un instrumento legal de comunicación al alcalde. A las comisiones de Planificación y Constitución del Concejo también ha sido derivado el acuerdo de alianza estratégica. Como ejecutivo municipal, vamos a esperar los pasos administrativos para proceder como corresponda.

_¿Bajo qué cláusula del acuerdo se romperá el mismo? ¿La comuna tendrá que pagar algo por la anulación del mismo?

Vamos a esperar los pasos administrativos para proceder como corresponda. Se buscará la mejor solución, resguardando los intereses de la ciudad.

_Han salido a luz pública varios contratos suscritos por la comuna en los que se habla de despilfarros, ¿qué puede decir al respecto?

¿Cuál es su concepto de despilfarro? Le doy un ejemplo. Hay cuatro periódicos en Santa Cruz. El periódico A cobra Bs 25.600 por una página de publicidad, el periódico B cobra Bs 13.600, el periódico C cobra Bs 6.000 y el periódico D Bs 6.480. Es el mismo tamaño de página y todos imprimen a color. El gobierno municipal opta por publicar en los cuatro para llegar a toda la población. Pero en el criterio que usted está utilizando, la publicación en el periódico A ¿es despilfarro? Más de 170 sesiones ordinarias y protocolares en distritos con asistencia de miles de vecinos, con quienes se comparte el mismo refrigerio, las mismas comodidades y el mismo momento artístico que algunos hacen para pocos y únicamente en el centro. Hay 15 distritos e iguales derechos para todos los vecinos, estén en la plaza 24 de Septiembre o en la Pampa.

_Con todo esto, ¿qué acciones asumirá la comuna para evitar que se repitan estos casos?

Se repetirá todo lo bueno y se corregirá lo que precise ser ajustado. El que no hace, no se equivoca. Y nosotros hacemos, mucho. Y por eso, como dijo el alcalde, cuando hay que corregir el rumbo, no tenemos reparo en corregirlo.

_¿Cuál ha sido la instrucción del alcalde para limpiar la imagen de la comuna?

Esa es una percepción maliciosa. Las instituciones no se ensucian, si hay irregularidades, se detectan, se sancionan y se corrigen. El alcalde es el primero en recordarnos que así debe ser. La Alcaldía no tiene espacio para los que se atrevan a incurrir en corrupción. Toda denuncia será investigada con la misma exhaustividad.

_Como autoridad municipal, ¿cree que es común divulgar datos errados al Sicoes?

El Concejo Municipal ha pedido al alcalde una auditoría operativa y una auditoría especial. El alcalde ya las instruyó, una vez estén concluidas, todo el pueblo cruceño tendrá las respuestas. Lo común es, lamentablemente, que ante estas situaciones prime el insulto y el afán de destruir.

