Santa Cruz: Maestros Urbanos eligieron a su directiva

El Magisterio Urbano de Santa Cruz, llevó a cabo la elección de su directiva, eligiendo como a la máxima representante a la profesora Ericka Brañez. Se tiene previsto que su posesión, junto con la del resto de los integrantes, se realice el sábado 31 de agosto.

“Pese a que algunas actas no llegaron de algunas provincias por un cambio de formato, esto no fue causante para desarrollar la elección y se dio sin ningún tipo de incidentes”, manifestó el ex dirigente Saúl Azcárraga, desde la unidad móvil en QNMP.

Esta elección que puso como titular a Brañez para la gestión 2018 a la 2019, fue desarrollada en tanto en la ciudad como en las provincias.