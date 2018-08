Sara Martins ‘Todo el apoyo económico lo estoy recibiendo de mi hermano, Marcelo’

Modelo y deportista. En pocos días viajará a Paraguay para participar en los Juegos Suramericanos. Cuenta sobre sus inicios, motivaciones y habla de su vida sentimental.

En solo dos años, Sara Martins ha visto su carrera despegar. La modelo fitness se alzó este año con el título de Campeona Absoluta Miss Bikini Fitness Departamental. Para conseguir la figura escultural y estética que tiene entrena con mucha disciplina y una rutina rígida. La hermana menor de Marcelo Martins habla muy entusiasmada de sus comienzos, su entrenamiento, su dedicación e incluso nos cuenta sobre su actual estado sentimental.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Un factor que influyó mucho fue el deporte. Estoy rodeado de deportistas en mi casa. Empezando por mi padre y mis hermanos. Entonces creo que por eso me gustó. Siempre que Marcelo venía nos juntábamos a jugar fútbol.

¿Qué fue lo que te empujó a perseguir tu carrera fitness?

Los cambios que comencé a ver en mi cuerpo fue lo que me impulsó a seguir mi carrera. Además, vi que la rutina que hacía me favorecían y me encantó. Otra cosa que me impulsó fue mi excuñada, Aracely, la exesposa de mi hermano. Como ella también compite, me apoyó mucho en aquel tiempo.

¿Qué rutina de ejercicios te ha funcionado mejor?

Entrenar todas las partes del cuerpo. Todos los músculos son importantes. Está mal el comentario que dicen que si las mujeres hacen mucho brazo van a ser como hombres. Yo llevo dos años en el gimnasio y no tengo un cuerpo masculino.

Las mujeres no suelen hacer pesas por miedo a “ponerse grandes”. ¿Que les dirías a todas las chicas que piensan así?

Es totalmente falso. Si piensan así están equivocadas. El músculo no desarrolla de una día para otro. Cuando entras al gimnasio acomodas tu rutina para trabajar la parte del cuerpo que uno más quiere.

¿Cómo es un día normal para un atleta de tu calibre?

Generalmente siempre me levanto temprano para entrenar. Preparo mis comidas yo sola. Estoy acostumbrada a salir de mi casa con bolsas llenas de mis comidas para mi dieta. Si tengo que comer estando en el auto, tengo que comer.

¿Cómo cambia tu dieta y tu plan de entrenamiento cuando vas a competir y cuando estás fuera de temporada? La dieta varía en los carbohidratos y se tiene que aumentar las proteínas para que el músculo se mantenga. Se disminuye las calorías y pongo en el cardio, trato de mejorar el músculo que más necesito.

¿Qué consejo darías a los jóvenes atletas que van al gimnasio y aspiran a conseguir un cuerpo como el tuyo? Lo principal es que se tracen un objetivo y que se tomen las cosas en serio si es que verdaderamente es lo que quieren conseguir. Cuesta mucho, es mucha disciplina, dedicación y pasión. El amor es fundamental en todos los aspectos que uno quiera desempeñar en la vida.

En medio de tanta exposición pública, ¿qué es lo que más te cuesta? Me encanta socializar con la gente. Lo único que me cuesta es levantarme temprano, soy un poco perezosa. A pesar de ello siempre estoy de pie porque sé qué es lo que quiero en la vida.

¿Estas en una relación? No estoy en una relación. Tampoco estoy en busca de nadie. Me di cuenta que si voy a estar con alguien tiene que ser una persona que me apoye emocionalmente y que quiera verme crecer. Que tenga las mismas pasiones que yo y que le guste el deporte.

¿En algún momento llegaste a obsesionarte? En realidad si. Al principio, cuando comencé con este deporte sí me estaba obsesionando porque empecé a ver los cambios y me gustó. A veces no comía nada, y me di cuenta que me estaba presionando. Pude razonar en ello y darme cuenta que no estaba bien. Todo lo extremo es malo.

¿Qué te dice tu hermano Marcelo? Esta súper contento y feliz. Pero yo la verdad estoy molesta con la federación de mi país porque no me están apoyando en nada para ir a los Juegos Suramericanos que serán en Paraguay en los próximos días. Ni un peso. Todo el apoyo económico lo estoy recibiendo de mi hermano, Marcelo. Él es muy bueno y solidario porque es un monto muy alto que estoy gastando para viajar.

¿Qué dicen tus padres? Me apoyan. Más mi mamá desde el principio y eso me encanta. Siento que mi familia es lo máximo y gracias a ellos estoy donde estoy. Ellos me enseñaron a ser fuerte en la vida y que la vida no es fácil. Dios me bendijo con mi familia.

¿Qué planes tienes? Tengo muchos planes. Me considero una mujer muy soñadora y muy positiva. Siento que todos los planes que tengo los voy a realizar.

Fuente: eldia.com.bo