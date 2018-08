Sean Penn lidera la primera misión a Marte en el prometedor tráiler de ‘The First’

El actor vuelve tras años de polémicas con su primer gran proyecto televisivo para Hulu.

Cuando apenas quedan unas horas antes del estreno en Venecia de First Man, la película sobre la misión espacial del Apollo 11 a la Luna de 1969 que protagoniza Ryan Gosling, la plataforma Hulu ha estrenado el prometedor primer tráiler completo de The First, sobre la primera misión para aterrizar en Marte.

En The First, Sean Penn lidera el equipo de la NASA que pretende poner pie por primera vez en el planeta rojo. La serie explorará “los desafíos de tomar los primeros pasos para la colonización interplanetaria” y la historia se centrará “no sólo en los astronautas, sino también en sus familias y seres queridos, así como en el equipo que permanece en Tierra”.

Junto a Penn estará Natascha McElhone, conocida por sus papeles en Californication y Designated Survivor, serie que abandonó porque no quería perder la oportunidad de hacer este papel. En The First, interpretará a una magnate aeroespacial visionaria que está detrás de los planes de la misión, una suerte de Elon Musk.

Penn lleva encadenados un par de años de horas bajas, sobre todo tras su polémica entrevista al traficante El Chapo Guzmán para la revista Rolling Stone y el nefasto recibimiento de su última película como director en el Festival de Cannes de 2016, The Last Face. The First es su primera serie como protagonista y su primer proyecto como actor desde el estreno en 2015 de Caza al asesino, también muy pobremente recibida por la prensa especializada.

El creador de The First es el dramaturgo Beau Willimon, creador de la versión estadounidense de House of Cards que este año se despide de Netflix con su última temporada. La serie tiene pendiente estrenar sus ocho primeros episodios el próximo 14 de septiembre en Hulu. Hasta ahora, HBO España ha estrenado proyectos de Hulu como The Handmaid’s Tale, Future Man o Marvel’s Runaways, así que cabe esperar que suceda lo mismo próximamente con The First.





Fuente: revistavanityfair.es