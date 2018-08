Sector agropecuario prevé cuarto año de estancamiento y pérdidas

Los factores climáticos, las políticas restrictivas, contrabando y la falta de créditos blandos repercuten en un estancamiento del sector agropecuario nacional por cuarto año consecutivo, refutando así las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que establecen que este sector creció 6,6 por ciento el primer trimestre de 2018.

Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) coinciden en que la gestión 2018 no reúne las condiciones para cerrar con un crecimiento considerable, debido a los problemas de precio y mercado que enfrentan productos como la carne de cerdo y pollo y problemas de sequía que afectan al sector agrícola.

El gerente de la CAO, Edilberto Osinaga, mencionó que la producción de granos (soya, sorgo, trigo, girasol, maíz y chía) en el oriente el 2017 fue de 4,3 millones de toneladas métricas frente a las 4,5 que se lograron producir el 2015. Sin embargo, el 2014 la situación fue más crítica porque se alcanzó 3,5 millones de toneladas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, informó que este sector no solamente espera cerrar el 2018 con cifras estancadas, sino decrecientes, puesto que ante la sobreoferta de pollo y bajos precios se ha optado por planificar la producción en función al requerimiento del mercado interno. Esto implicará un decrecimiento de aproximadamente un 4 o 5 por ciento.

Según Alandia, hasta el 2016 el sector avícola todavía reflejaba crecimientos leves. El 2017 no creció y el 2018 posiblemente cerrará con cifras negativas. Actualmente, la producción mensual avícola en Bolivia alcanza a 215 millones de pollos y 2.500 millones de huevos.

Osinaga agregó que el sector pecuario, sobre todo en lo referente a la producción de carne de pollo y cerdo, actualmente se enfrenta a precios bajos que es un tema que “ya se ha vuelto recurrente en los últimos años”, puesto que la caída de precios permanece entre cinco y siete meses de cada gestión.

El presidente de la Federación Departamental de Porcinocultores de Cochabamba (Fedepor), Germán Aguilar, detalló que el precio del kilo vivo de cerdo bajó de 12 y 13 bolivianos a 9 y 10 bolivianos en los dos últimos años.

Denunció que su sector padece una sobreproducción de entre 500 y 1.000 cabezas de cerdo al mes por la importación y el contrabando del producto detectados desde enero de 2017.

Por su parte, el presidente de la CAC, Jhasmany Medrano, explicó también que los sectores avícola y lechero registran una sobreproducción que deriva en los precios bajos, mientras que los productores de papa y flores son afectados por la importación y el contrabando proveniente de Perú.

“No vamos a poder llegar a la meta como corresponde, sencillamente por factores de precio, mercado o finalmente por factores climatológicos”, dijo.

Aseguró que el análisis que realiza el INE, en relación al crecimiento del sector agropecuario, no refleja la realidad de este sector, ya que rubros estratégicos de Cochabamba como el productor de bananos y palmito atraviesan problemas de precio y mercado provocando el cierre de nueve empresas exportadoras en el trópico.

6,6 por ciento es la cifra de crecimiento que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) como dato oficial al primer trimestre de 2018.

DOBLE AGUINALDO: VEN PANORAMA DESOLADOR

Los distintos rubros que conforman el sector agropecuario nacional coinciden en que el crecimiento de la gestión 2018 no llegará al 4,5 por ciento, por lo que se encuentran imposibilitados de asumir el pago del segundo aguinaldo.

El gerente de la CAO considera que no hay un panorama alentador porque, según los indicadores previos, el sector no cerrará el año con un crecimiento considerable. Asimismo, el presidente de ANA dijo que el pago de este beneficio obedece a una medida política y no económica, y que su sector en lo que va del 2018 ha perdido aproximadamente 20 millones de bolivianos por mes, lo cual les imposibilita de asumir el pago.