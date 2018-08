Según YPFB, en 12 años superó los $us 13 millones de inversión

Para la gestión 2018 programó una inversión de 1.198 millones de dólares, de cuyo monto el 60% se destinará a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Imagen ilustrativa. Foto:YPFB

La Paz, 4 ago (ANF).- En los últimos 12 años, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) concretó una inversión $us 13.404 millones para “incrementar y reponer las reservas de hidrocarburos, garantizar el abastecimiento de combustibles y la instalación de redes de gas a domicilio”.

A través de una nota de prensa, la empresa estatal destaca que ese monto incluye las inversiones de sus filiales, subsidiarias y operadoras.

Detalla que para la gestión 2018 programó una inversión de 1.198 millones de dólares, de cuyo monto el 60% se destinará a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

El reporte oficial señala que el 2014 se registró el monto de inversión más alto con $us 2.115 millones, el 2013 con $us 1.820 millones y en 2015 con $us 1.939 millones, respectivamente, “montos que no tienen parangón en el historial de las inversiones de YPFB”.

Añade que en los últimos doce años, los mayores montos fueron destinados a explotación con $us 6.075 millones, exploración $us 2.097 millones e industrialización $us 2.073 millones.

“Las inversiones se orientaron a las actividades del upstream con el objeto de incrementar las reservas y los niveles de producción” así como la industrialización del gas natural con las plantas de separación de líquidos Río Grande y Carlos Villegas y Amoniaco y Urea.

/ZAB/

Fuente: ANF