Si fumas marihuana, no des el pecho a tu bebé en una semana

Seis días después de haber fumado o consumido marihuana, los restos de tetrahidrocannabinol o THT aparecieron en la leche materna de viarias madres. Así lo demuestra un estudio de Christina Chambers, profesora de Pediatría en la Universidad de California.

Chambers, que también es directora de investigación clínica en el Departamento de Pediatría del Hospital Infantil Rady, asegura que no se ha investigado si los niveles que aparecen en la leche materna son perjudiciales o no para el bebé, pero “sí se puede dar una respuesta a los profesionales” que, hasta ahora, daban consejos para que no hubiera restos de sustancias días después de consumir marihuana: “ahora está científicamente demostrado”.

El estudio, publicado este lunes en la revista científica Pediatrics, se ha llevado a cabo entre 50 mujeres consumidoras de marihuana con bebés desde recién nacidos hasta de 1 año. En total se analizaron 54 muestras de leche materna, de las que 34 dieron positivo en THC, más del 60 por ciento. También hubo un diez por ciento que dio positivo en cannabidiol.

¿Qué cantidad es dañina?

A partir de los resultados obtenidos, los investigadores cifraron en 9.47 nanogramos por milímetro la presencia de THC en la leche materna. Según ese resultado, y con la frecuencia de amamantamiento de un bebé medio, un recién nacido de unos tres meses y seis kilos de peso ingeriría 0.04 nanogramos de THC por milímetro de leche.

¿Eso es mucho o poco? Chambers se mantiene al margen de la cuestión: “La pregunta es, ¿esa cantidad importa? ¿Es posible que incluso cantidades más bajas en la leche materna puedan tener efectos en el desarrollo neuronal de un bebé? No tenemos esa respuesta”.

Hacen falta más estudios

Varios expertos consultados por la CNN no se sorprenden con los resultados de este estudio, aunque son prudentes. El doctor Robyn Horsager-Boehrer, profesor en la Universidad de Texas, asegura que el THC y otras sustancias pueden llegar a la leche materna debido a que “los vasos sanguíneos del pecho dan acceso a las glándulas donde se produce la leche”.

La doctora Melissa Bartick, de la Facultad de Medicina de Harvard, cree que “habría que medir los niveles en la sangre de los bebés” para ver si se han transmitido los componentes de la marihuana, eliminando otros factores como consumir la sustancia durante el embarazo, o la influencia de los padres sobre el niño en el momento de la prueba. “Lo único seguro del estudio es que hacen falta más estudios”.

De momento, la Academia Americana de Pediatría pide a las mujeres embarazadas que no consuman marihuana y desaconseja también su ingesta durante el amamantamiento, aunque también avisan de la falta de evidencias científicas en este campo.

