“Siempre hago una encuesta tras el sexo”: los trucos amorosos de Scott Eastwood

Scott Eastwood

Scott Eastwood se ha propuesto seguir la estela de su padre (Clint) como galán por excelencia y parece que lo está consiguiendo. Además de estar haciéndose un hueco en el mundo del cine, el actor y modelo no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar sus gustos sexuales.

“Todo el mundo debería tener sexo, con ellos mismos o con alguien más”, asegura en ‘Live Life Better’. El intérprete, que ha participado en ‘Escuadrón Suicida’, ‘Fast and Furious 8’ o ‘Pacific Rim’, también ha reconocido que es un buen amante y que mantiene relaciones sexuales con la mayor regularidad posible.

“Estoy soltero… y tengo muchas citas. Y un montón de sexo, sí. El sexo es sano. No hay por qué avergonzarse. Es importante tener una vida sexual sana y entender que está bien hablar de estos temas. Sobre todo, ser capaz de que nunca debes avergonzarte sobre tu vida sexual“, afirma en la publicación. Además, cree que la clave para alcanzar un mejor rendimiento en la intimidad se basa en una comunicación abierta con sus parejas, bien sean estables o de una sola noche.

Encuestas

¿Imaginas que te acuestas con alguien una noche y te pasa un cuestionario para ver qué tal ha ido la velada? Es lo que hace Scott y parece que le funciona bien. “Creo que por norma general recibo una muy buena puntuación, me gusta complacer. Y siempre pregunto y hago una encuesta después”, reconoció a la sexóloga Emily Morse.

En el amor se deja aconsejar por su padre: “Cuando tenía 16 años medió para que tuviese una relación con una chica más mayor. Quería que saliese con ella y lo consiguió. Se puso muy contento. Además, aseguró que se dejaría guiar para que le buscara pareja: “Por supuesto. Confiaría en él sin ninguna duda“, añadía.

Experiencia trágica

Aunque el actor ahora asegure que tiene muchas citas, no siempre ha vivio la misma situación. Años atrás una de sus novias murió en un trágico accidente de coche que le dejó marcado para siempre, algo que le dejó muy tocado. “Lo más jodido es que fue un golpe pequeño y los airbags saltaron. Pero uno de ellos se hinchó y lanzó un proyectil hacia su cuerpo que le partió la columna vertebral y… Nunca le he contado esto a nadie. He perdido amigos antes, muy buenos amigos. Pero nunca había perdido a nadie con el que hubiese tenido ese grado de intimidad. Quizá es lo que hace que me cueste tanto tener citas“, confesaba el californiano a la revista GQ Australia en 2016.

“Es fácil enamorarte cuando eres joven, ¿verdad? Y entonces te empiezas a dar cuenta de que todos esos sentimientos, amor, pasión y lujuria, a veces llegan muy rápido y desaparecen también al mismo ritmo. Cuando encuentre a la elegida, estaría dispuesto a dejarlo todo por ella. Creo que sería el sacrificio definitivo, pero si no pudiese concebir mi vida sin amor, por supuesto que lo haría. Pero tendría que ser la adecuada”, añadía.

