Siles: “Con los pies sobre la tierra, pero con mentalidad ganadora”

El volante de Royal Pari, actual líder del Clausura, anticipa lo que pretende el equipo de cara al duelo de mañana ante Wilster

Pocos imaginaron que a esta altura del campeonato, cuando se han jugado siete fechas del Clausura, Royal Pari mire a todos desde arriba. Es líder, el equipo que mejor juega, pero al mismo tiempo el que busca no perder el foco con el que comenzó. “Hay que tener los pies sobre la tierra, pero con una mentalidad ganadora”, dijo Pedro Siles, en una clara muestra de lo que se pretende. Jugar con humildad pero buscando siempre el objetivo principal.

Su rival este sábado es Wilstermann, el último campeón que los pondrá a prueba. Llega bien el aviador tras empatarle a Oriente en Santa Cruz y apunta a que el impulso no se detenga ahora que llega a Cochabamba el equipo sensación. Siles sabe de la responsabilidad que hoy tienen, pero se apoya en el equipo, porque solo jalando el carro entre todos la carga se hará más llevadera. A eso es a lo que apuntan en esta su segunda salida de Santa Cruz.

“La verdad que en los partidos que han pasado me he sentido muy cómodo al lado de mis compañeros, es como si nos conociéramos de tiempo”, sostuvo Siles, hombre clave en la estructura del técnico peruano Roberto Mosquera, uno de los principales artífices del momento por el que atraviesa el plantel. El equipo viene de arrebatarle la punta nada menos que a The Strongest tras ganarle por 1-0 en el Tahuichi, el último sábado.

La sensación de ser líder y además invicto la tratan de asimilar “sin agrandarnos” como agrega Siles, “porque además no hay para qué”, añade. “El equilibrio es fundamental, somos un grupo tranquilo que no se cambia por nada; solo hay que disfrutar el momento”, cerró el volante, que juega con la 27 en la espalda.

Sin lesionados ni suspendidos

Royal Pari viaja esta noche (19:30) en vuelo comercial hacia Cochabamba. Mañana jugarán en Sacaba con equipo completo, ya que, de acuerdo al informe médico, no hay ningún lesionado ni suspendido. Este aspecto es un alivio para el DT Mosquera, que buscará repetir el triunfo conseguido ante Aurora en ese mismo escenario. La práctica de ayer fue por la mañana, en la que se repasó conceptos tácticos y hoy se la cerrará a las 15:30, en la sede de Kalomai.

