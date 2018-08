Sondeo: La gente dice “Ley de la mentira debe ser aplicada al Presidente Evo Morales”

La intención del presidente Evo Morales de aprobar una “ley de la mentira” para castigar a funcionarios del Estado y medios de comunicación causó sorpresa en la sociedad boliviana.

EL DIARIO salió a las calles a consultar la opinión de los ciudadanos, que en su mayoría dijeron que la respaldarán, siempre y cuando sea el presidente Evo Morales, quien primero se someta a la norma. Las personas recordaron que el mandatario dijo varias cosas que no cumplió.

“Estoy pensando tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como se sanciona al mentiroso, sea autoridad o sea medio de comunicación, como reglamento a la Constitución”, sugirió Morales el pasado miércoles.

“Ley de la mentira” debe ser aplicada al Presidente

Análisis ciudadano

LAS CALLES Y AVENIDAS PACEÑAS ACOGEN A PERSONAS DE TODO EL PAÍS.

La intención del presidente Evo Morales de aprobar una “ley de la mentira” para castigar a funcionarios del Estado y medios de comunicación causó sorpresa en la sociedad boliviana por lo cual EL DIARIO salió a las calles a consultar la opinión de la gente que dijo que respaldarán esta norma siempre y cuando sea el presidente Evo Morales quien primero se someta a la norma. Las personas recordaron que el mandatario dijo varias cosas que no cumplió.

El pasado martes (22), el mandatario planteó una “ley contra la mentira” para castigar a funcionarios y medios de comunicación.

“Estoy pensando tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como se sanciona al mentiroso, sea autoridad o sea medio de comunicación, como reglamento a la Constitución”, sugirió Evo Morales, presidente de Bolivia.

Ante estas declaraciones la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia advirtió que crear una ley de esas características va en contra de los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado (CPE) que garantizan el ejercicio de libertades y el desarrollo humano.

En el comunicado de la ANP explica que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al respecto en su Art. 13 manda: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.

Ante esta pretensión los ciudadanos creen que si el Mandatario ha considerado prepara esta ley podría ser una buena idea pero que sea aplicado para él, sus principales colaboradores, y todos los funcionarios públicos, pero no para la prensa porque la misión de los medios y periodistas es informar a la sociedad cómo los administradores del Estado, elegidos por el pueblo, administran sus recursos y reflejar los hechos irregulares que cometen.

SONDEO DE OPINIÓN

TALIA ROQUE

“Si hacen una ley contra la mentira, tendría que ser para el Presidente porque si no dice la verdad o no hace caso a las cosas que él mismo dice qué va hacer, como fue el 21F, entonces a quién nos podemos quejar, además los políticos hacen promesas, mienten y no cumplen y sería bueno que aplique pero desde el mismo Presidente, porque miente al pueblo”.

JOSÉ LEÓN

“Pienso que debería haber una ley que abarque a todos, desde el Presidente hasta los cargos más bajos al menos los funcionarios públicos que cometen mucha corrupción en sus cargos y creo que todo eso está catalogado como mentira. Somos uno de los pocos países que no tiene una regulación contra la corrupción, sería bueno mostrar la trasparencia”.

JOSÉ SILA

“Yo creo que estaría bien, porque estamos en una sociedad que no es sincera y veo que un funcionario socapa a otro funcionario de cualquier actividad que hacen ellos, y el Presidente más debería incluirse para que no mienta, tendría éxito esta ley pero no estaría de acuerdo que incluyan a los medios de comunicación”.

GILDA CRUZ

“Esa ley que quiera crear el Presidente, pienso que debería ser para Él más porque es un funcionario público y deberían estar todos sus funcionarios para vigilarlos, pero no creo que sea bueno para los medios de comunicación porque hay fuentes que no son confiables y saldría como mentira y de eso se agarrarían para censurarlos”

ANDRES SUÁREZ

“Creo que esta ley no sería factible pero si quisieran aplicar debiera ser para el mismo Presidente y los jefes policiales, porque ellos dan mucha información sobre lo que pasa y también para las cabezas de todo el Gobierno, pero para los medios no debería incluirlos y sino darle formas para defenderse de quienes a veces dan mal la información”.

ELIZABETH MAMANI

“Estaría muy bien en mi opinión porque en caso de que ellos mismos, el Presidente, Vicepresidente y otras autoridades, si quisieran engañar a la gente y tal vez hacer fraudes, serían castigados, porque nuestros padres nos dicen que no debemos mentir y eso se olvidan algunas personas. No estaría bien que los medios de comunicación sean controlados”.

El Diario / La Paz