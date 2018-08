“Soraya” defiende a Thalía de las críticas por su “Thalía Challenge”

Su ex compañera de trabajo y amiga personal, Itatí Cantoral, más conocida y recordada como “Soraya” en María la del Barrio, decidió defender a Thalía de las malas vibras de la gente.

¿Recuerdas el Thalía Challenge? Pues consiste en repetir todo lo que la cantante mexicana dice en uno de sus divertidos vídeos que se han vuelto viral en Internet.

Pero no creas que ella lo creó, fueron los mismos usuarios que al ver ese clip, decidieron imitar a la actriz y así subirlo a sus cuentas. Thalía lo ha tomado super bien pero a veces llega un momento donde las críticas se vuelven insoportables.

Con su precioso vestido de flecos color palo rosa, con una vincha, muy bien maquillada, y parece que está delante de un jardín precioso que quizá en la parte de atrás de su casa, le canta a sus fans de una manera un poco divertida.

“¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Están ahí mis vidas?”, se le escucha decir a Thalía mientras agarra su selfie stick con su celular. Además, la esposa de Tommy Mottola, empieza a bailar para sus seguidores.

Sin embargo, ella lo hace para entretener a su fans, y así lo demuestra en su cuenta de Instagram, “Crazy T”, donde sube varios vídeos divertidos. Puedes seguirla para corroborarlo.

Pero no creas a no le afectó los malos comentarios, algunos de sus amigos han decido apoyarla porque es solo un vídeo y obviamente no lo hizo con alguna mala intención.

Ella se presentó en el programa mexicano “Hoy” y le preguntaron sobre una marcha que estaba siendo tendencia en las redes sociales para que su amiga ya no haga más vídeos.

Itatí contestó de una manera muy sarcástica pero como toda amiga lo haría: “Yo hago una marcha para que le dejen el celular, y nos siga compartiendo esas cosas tan hermosas, pero ni modo, la envidia existe”.

Es así como dejó en claro que a pesar de que fue la mala en la novela que compartió con Thalía, la amistas persiste y asegura que las personas que hacen ese tipo de comentarios, malogran el aura de la gente

Fuente: whatthegirl.com