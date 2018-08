Suspenden y abren sumario a nueve funcionarios por la compra de bandas

Se encontró responsabilidades administrativas por contravenciones al procedimiento en la adjudicación, pago y publicación de la información en el proceso de compra de las bandas distintivas para los concejales municipales.

El informe de auditoría especial a los procesos de adquisición de bandas distintivas para los concejales en las gestiones 2016 y 2017 arrojó indicios de responsabilidad administrativa de nueve funcionarios, según explicaciones brindadas ayer al legislativo municipal por el secretario de asesoramiento del Concejo, Carlos Camacho, y la lectura del resumen del informe por la sumariante, Indira Suárez.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que con el fin de coadyuvar a la transparencia del proceso administrativo de los funcionarios involucrados, la directiva del legislativo municipal instruyó la suspensión de los nueve funcionarios hasta que finalice el proceso sumariante, donde tendrán un periodo probatorio en el cual tendrán el derecho a la defensa presentando pruebas de cargos y descargos. Luego se emitirá la sanción que corresponda.

Según la auditoría, los funcionarios habrían incurrido en contravenciones al procedimiento en la adjudicación, pago y publicación de dos procesos. El primero se refiere a la contratación con orden de compra del 16 de septiembre de 2016 referido a la adquisición de 44 bandas con un precio unitario de Bs 795,45, haciendo un total de Bs 35.000.

Se indica que existió la presentación de documentos, la adjudicación, la orden de compra, acta de recepción, publicación en el Sicoes, la solicitud de pago, con lo que concluyó el proceso, pero existieron acciones y omisiones de los servidores y ex servidores públicos, los cuales constituyen indicios de responsabilidad administrativa que recaen sobre: Freddy Oviedo Quiroz, jefe del departamento de Protocolo del Concejo; Raquel Paniagua Suárez, de Planificación y Presupuesto; Israel Rodríguez, asesor legal de Contrataciones de Bienes y Servicios; Verónica Romero Suárez, exjefa del departamento financiero; Gabriela Daria Veramendi, asistente del Concejo; Jenny Rocabado Ortiz, jefa del departamento financiero del Concejo; y Víctor Hugo Jordán Rojas, de Contabilidad.

No hay el expediente

En el proceso de 2017, donde se establecía la compra de 35 bandas, se informó de que no existe el expediente original, pero se verificó que no se hizo ningún pago porque se dejó sin efecto dicha contratación; sin embargo, en este caso se estableció indicio de responsabilidades de tres funcionarios: Raquel Paniagua, que también está incluida en el primer proceso; Liziel Yelil Valenzuela Arancibia, exjefa del departamento administrativo; y Roberth Paúl Zeballos Montenegro, jefe del departamento administrativo ai, en los tres casos por no haber supervisado y velado por el debido archivo y custodia.

El 15 de agosto, la responsable de Administración y Finanzas del Concejo, Paola Durán, brindó un informe que coincidió con el informe de auditoría. Al concejal Johnny Fernández le llamó la atención que Durán no esté en la lista de funcionarios procesados, siendo que es la máxima autoridad, pero que en el informe se señala que ella delegó. Cuestiona por qué no se estableció responsabilidad penal en el caso de 2017, donde se determina que no se pagó, pero se ha extraviado el expediente. Espera que el proceso de la Fiscalía establezca responsabilidad civil y penal.

