‘Suspiria’, la película cuyo rodaje dejó traumatizada a Dakota Johnson y llorando a Tarantino, ya tiene trailer

Había muchas ganas de saber qué haría Luca Guadagnino en el remake de este clásico de Dario Argento. Solo podemos decir que ha superado todas las expectativas.

Los caminos para convertirte en una estrella respetada en Hollywood son inescrutables. Aunque todos se reducen a dos: el más lento, que consiste en aceptar buenos papeles en títulos independientes para demostrar lo buena actriz que eres a riesgo de que el gran público tarde años en aprenderse tu nombre; y el rápido, en el que basta aceptar un protagonista en una saga millonaria que sabes que la critica va a destrozar pero que te permitirá en un futuro, gracias a los millones de dólares que has ganado, elegir los guiones que más te gustan. No hay duda de cuál eligió Dakota Johnson.

Eso sí, interpretar a Anastasia en las tres entregas de 50 sombras también conllevaba riesgos. Es cierto que durante tres años su cara ha estado en todas las revistas; pero si no gestionaba bien su carrera una vez estrenadas las películas, era bastante probable que acabara siendo encasillada para siempre en papeles similares. Aunque viendo el trailer del que será su próximo éxito en cines, esa opción queda descartada.

Después de meses leyendo lo mucho que sufrió rodando Suspiria, hasta el punto de confesar en una entrevista que había tenido que acudir a terapia una vez terminó el trabajo, ahora sabemos que no exageraba.

De hecho, es bastante probable que nosotros tengamos que hacer lo mismo cuando veamos este remake de la famosa película de terror de los 70 dirigida en su día por Dario Argento que ahora, en manos de Luca Guadagnino, promete ser una experiencia profundamente perturbadora. Es más, pensábamos que Tarantino, que confesó que lloró mucho después de verla, lo hizo porque le había parecido preciosa. Ya no tenemos del todo claro que esa fuera la única razón por la que soltó esas lágrimas.

¿Quién nos iba a decir que el mismo director que nos emocionó hace meses con Call Me By Your Name podría dejarnos temblando de miedo en la butaca con esta suerte de mix de Cisne Negro con Magical Girl y La semilla del diablo?





Fuente: revistavanityfair.es