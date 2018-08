Tarija: Jhonny Torres insinúa su candidatura a gobernador, el MNR le recuerda que ya no manda en el partido

El subgobernador de Cercado Jhonny Torres ha dejado caer hoy ante los medios de comunicación que se va a presentar como candidato por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a las próximas elecciones a gobernador del departamento de Tarija, unas declaraciones que no han sentado bien dentro del partido rosado ya que aseguran que los mandatos de las jefaturas departamentales fenecieron el pasado 24 agosto y que por tanto debería haber elecciones internas en el partido antes de hablar de candidatos.

“Yo les había dicho, siempre que voy a ver la candidatura a nivel departamental, existan o no existan subgobernadores electos, no voy a ser candidato a subgobernador, pueden comenzar a prepararse. Espero candidatos jóvenes, nuevos, no quiero repetir un cargo, quiero seguir hacia adelante”, ha manifestado hoy Torres ante los medios tarijeños.

No obstante, no ha querido confirmar de frente su candidatura a la Gobernación Tarijeña aunque ha asegurado que no lo descarta.

“No lo descarto, ni me excuso , en todo caso estamos pensando en una candidatura que lleve a una decisión que beneficie a la gente, esta enorme crisis económica es por falta de gestión, hemos demostrado que con poca plata se puede hacer muchas cosas”, ha señalado.

Sin embargo, desde el partido del MNR, que se encuentra dividido desde varios años atrás, le han recordado a Torres que ya no manda en el partido y que deberían realizarse elecciones internas antes de hablar de candidaturas.

“Decir quién va ser el candidato no solo a la Gobernación, a la Alcaldía, a la Asamblea, diputados, hablar de eso es hablar de algo incierto, es mentir, es una falsedad, no existe una posición partidaria real, una cosa es lo que pueda tener como ciudadano o militante, y otra es que estén respaldadas por el partido, es una falacia“, ha manifestado a La Voz de Tarija Daniel López, vocero del ala de ascendencia de Víctor Paz en el MNR de Tarija.

Además, López ha recordado que el 25 de agosto fenecieron los mandatos de las jefaturas departamentales del partido y que por tanto en la actualidad no existe dirigencia por lo que no corresponde hablar de candidatos del MNR.

“Las jefaturas departamentales han dejado su mandato de 5 años el 25 de agosto, el día de hoy el MNR no tiene una dirigencia real representativa, no tiene un representante legal elegido, el 25 de agosto, vencieron los mandatos, por tanto Torres deja de ser jefe departamental, hablar algo de candidato es mentir, se debe abrir un proceso de reestructuración interna”, ha subrayado López.

De esta forma, ha criticado que la facción del MNR que lidera Torres ha tratado de prorrogar su mandato a través del intento de creación de comités internos.

“Las elecciones se deberían haber realizado a finales de este mes de agosto, en virtud de un calendario electoral que ha sido potenciado por el mismo esquema de Torres, pero de una manera arbitraria, antidemocrática, el equipo encabezado por Torres ha tratado de prorrogar el mandato, han tratado de hacer aprobar unos comités departamentales de coordinación política”, ha indicado.

De igual forma, el concejal de Cercado y militante del MNR Alfonso Lema se ha expresado en la misma línea abogando por la realización de elecciones internas dentro del partido rosado.

“Lamentablemente no se hicieron elecciones internas y ahora con la ley de organizaciones politicas no creo que se hagan. Evaluaremos las próximas semanas el tema político, pero creo que más que candidatos se requieren alternativas y propuestas. Al no democratizar el partido creo que lo están condenando a que se extinga”, ha opinado Lema.

Torres y las alianzas

Además de insinuar su candidatura, el subgobernador de Cercado ha manifestado que el MNR está trabajando en alianzas de clara a las próximas elecciones.

“Nosotros como MNR invitamos a todas las plataformas ciudadanas que no tienen personería que no se pueden presentar por disposiciones de la ley los invitamos, y les proponemos a las plataformas ciudadanas, que utilicemos al MNR como una plataforma política en favor de las plataformas ciudadanas en favor del pueblo boliviano invitamos a todas las organizaciones políticas opositoras a iniciar un diálogo con la finalidad de ver una alianza”, ha dicho Torres.

Una aseveración que también ha sido cuestionada por López ya que considera que Torres ha perdido facultad para hablar en nombre de partido.

“Le diría a Torres que comience a resolver las cosas en casa, que se saque la careta de gran demócrata y resolvamos los problemas de partido que participe en una elección departamental”, le ha instado.

Asimismo, López ha criticado las alianzas de Torres con el ex alcalde de Tarija Óscar Montes y su relación con políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) como el senador de Tarija Miliciades Peñaloza.

“El señor Torres ha tenido una alianza política con el señor Montes hace años atrás, además lamentamos la participación del Movimiento Al Socialismo en estas decisiones. por aspiraciones. No es casual la relación de torres con presidente es fluida, no es casual que el tribunal electoral haya metido la mano en una decision interna del partido y no es casual la relación de Torres con el senador Peñaloza”, ha dicho López, quien ha concluido instándole a hacer alianzas a título particular y no a nombre del MNR ya que ya “no está en sus manos”.

Fuente: http://lavozdetarija.com