Tecnología y mayor precisión en pruebas a los árbitros

La innovación tecnológica en el mundo del arbitraje es cada vez mayor. Ayer, los 35 jueces centrales, asistentes de línea y árbitros de fútbol de salón rindieron la tercera prueba anual FIFA, en examen realizado en la pista atlética del Centro de Formación Deportiva de La Tamborada y con el control preciso de sus tiempos.

De los 35 participantes, muchos aspiran a consolidar su insignia FIFA, otros recuperarla y otros tantos a ingresar en ese selecto grupo.

La tecnología aplicada en todas las postas de desarrollo marcó el tiempo real de los ejercicios físicos. Los principales jueces bolivianos (José Jordán, Juan Nelio García, Shirley Cornejo, Gery Vargas y otros) rindieron rigurosas pruebas bajo la mirada del instructor físico Rolando Vaca y el monitor FIFA Rodolfo Otero (ARG).

“Es parte del curso internacional y parte del calendario de pruebas físicas que exige la FIFA, que sirve para habilitarse y dirigir a nivel nacional e internacional. Vemos que los jueces FIFA no tienen problemas para estas pruebas, siendo este un control que se realiza”, dijo Juan Carlos Lugones, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

De acuerdo a la nómina oficial de 35 jueces, Lugones indicó que 11 de ellos (seis centrales y cinco asistentes) son FIFA y los restantes forman parte del grupo de árbitros nacionales.

En cuanto a la nueva tecnología, Lugones explicó que FIFA dotó de equipos que permiten medir la velocidad y el tiempo empleados por cada árbitro en sus respectivas pruebas, con la mayor fidelidad y precisión computarizada a diferencia del antiguo uso de cronómetros y planillas manuales.

“Nosotros cumplimos con las exigencias de FIFA, contamos con profesionales calificados. Ya no hay cronómetros, contamos con dos parantes electrónicos por donde cruza el árbitro y se califica el tiempo. No hay posibilidad de equivocación, porque todo va directamente a la computadora. En ese entendido, acá no hay menos tiempo o que se beneficie porque es su ‘amigo’”, apuntó Lugones.

Para octubre, el titular de la Comisión de Árbitros de la FBF anunció el mismo curso para las jueces mujeres del país, pese a que ayer participaron en las pruebas algunas de ellas.

El cuarto ciclo del curso internacional de FIFA, parte del proyecto Forward, se realizará en base al certamen Clausura, probablemente en octubre y con sede por definir.

Sobre el proyecto Forward de FIFA, este se encarga del desarrollo del balompié en todas las federaciones afiliadas a su ente, entre proyectos y diversas actividades.

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS A JUECES

Las pruebas y su respectiva calificación son parte de una suma de procesos, además de los cuatro cursos internacionales anuales efectuados durante la gestión.

Al margen de las pruebas teóricas y físicas, fundamentales para llegar a conseguir la insignia FIFA, los árbitros son evaluados constantemente en el nivel técnico en cada partido dirigido, correcta conducta dentro y fuera de la cancha.

“Vamos a evaluar todo eso para saber si hay jueces que pueden aspirar a la insignia FIFA y quienes pueden recuperarla”, dijo Juan Carlos Lugones, presidente de la Comisión de Árbitros FBF.