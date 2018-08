¡Thalía lanza oficialmente la canción Me Oyen, Me Escuchan!

No hay duda que este año Thalía pasará como uno de los sucesos virales más grandes.

Luego de que en una transmisión de Facebook Live la diva mexicana preguntara amorosamente “¿Me oyen?, ¿me escuchan?, ¿me sienten?”, y otros dichos más como: “¿Están ahí, mis amores?, ¿puedes escucharme?, ¿puedes sentirme?”, las redes estallaron y se encargaron de “memear” el momento.

Pues, Thalía no solo celebró su cumpleaños 46 con una piñata de sí misma usando el ya legendario look, sino que ahora decidió capitalizarlo y convirtió “Me oyen, me escuchan” en su nuevo single, posterior al éxito de No Me Acuerdo.

“Sorpresa!!! ¡Descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divirtiéndote con el #ThaliaChallenge!”, escribió la intérprete.



Escucha lo que ya era un hit incluso antes de su lanzamiento.