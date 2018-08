Tipnis. Tribunal de la Naturaleza ingresará a Polígono 7 colonizado por cocaleros

En la primera audiencia los indígenas denunciaron los abusos de los que fueron objeto por parte del gobierno de Evo Morales.

Tribunal ingresará a Polígono 7 colonizado por cocaleros

En el Tipnis.

LOS INDÍGENAS DEL TIPNIS EXPONEN SUS TESTIMONIOS DE VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS ANTE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL.

Los miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza hoy se trasladan al Trópico de Cochabamba con la finalidad de ingresar al Polígono 7, región del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) que fue colonizada por campesinos para la plantación de coca que en los últimos años se incrementó de forma indiscriminada.

“El plan es visitar el Polígono 7. Si nos permiten entrar, vamos a visitar el área para ver la situación. Cuando dejemos el Tipnis, esperamos poder reunirnos con el Gobierno, con otras Organizaciones de la sociedad civil, y recoger otras perspectivas. Estamos acá para hacer una devolución de todo lo que aprendamos como Tribunal”, indicó Shannon Biggs, quien se dedica a luchar por los Derechos Humanos y es parte del tribunal internacional.

Los dirigentes sociales afines al Gobierno aseguraron que no permitirán su paso hasta la comunidad de Santísima Trinidad, donde los miembros del Tribunal deben seguir recopilando información y testimonios de quienes serían afectados por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Tras esas declaraciones los ministros de la Presidencia y Comunicación señalaron públicamente que todos los delegados de la instancia internacional gozan de todas las garantías para transitar libremente por todo el territorio nacional, sobre todo por el Tipnis.

TRIBUNAL DE PAZ

Otro de los integrantes de la comisión internacional, Enrique Viale, indicó que dialogarán con los pobladores del Polígono 7, nos los obligarán y respetarán la decisión que adopten de las autoridades indígenas. Advirtió que también se reunirán con aquellos que estén de acuerdo con la construcción de la carretera para escuchar sus argumentos.

“Somos un Tribunal de paz, de diálogo. No vamos a forzar nada, vamos a respetar a las autoridades. Si hay oposición, daremos la media vuelta. No tenemos problema ni ningún prejuicio de hablar con quienes están a favor de la carretera”, manifestó Viale de nacionalidad Argentina.

DENUNCIAS

La delegación internacional sostuvo una audiencia con los dirigentes y comunarios en la comunidad de Trinidadcito, donde escucharon los testimonios de los indígenas que pertenecen a diferentes comunidades. En ese encuentro les expresaron que su cultura, los medios de vida y la existencia misma de los pueblos indígenas Chimán, Mojeño y Yuracaré son amenazados por el Gobierno.

Danitza Rocha es del pueblo Yuracaré y corregidora de Nueva Lacea, denunció que el presidente Evo Morales no quiere saber de sus culturas y las poblaciones que habitan el parque nacional, ya que no escucha su pedido de que no se construya la vía.

“No queremos que nuestra cultura se deshaga, porque muchas veces el mismo Presidente no quiere saber nada de las culturas, de nosotros los pueblos indígenas. Nosotros jamás vamos a permitir ser destruidos, vamos a seguir adelante con nuestras costumbres, nuestra cultura e idioma”, señaló la corregidora.

AVASALLAMIENTO

Por su parte, el Corregidor de Concepción del Ichoa, habló sobre el avasallamiento de los colonizadores cocaleros, también se refirió a la diferencia entre los modos de cultivo de productos de forma extensiva, mecanizada y la producción en chacos en su debido tiempo y de manera renovable.

REUNIÓN

Los tres miembros del tribunal internacional esperan que el Gobierno nacional acepte su solicitud de diálogo. El pasado 8 del mes en curso, enviaron una carta al Presidente Evo Morales para establecer una fecha para un encuentro. Sin embargo, hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta.

“Realizamos un pedido formal con nota dirigida al señor presidente de Bolivia. Ojalá acepte, sería un honor enorme poder reunirnos con él”, dijo Viale.

El Diario / Bolivia