“Toda la sede esta hipotecada” afirma el presidente del club Blooming

Juan Alfredo Jordán, actual presidente del club Blooming confirmo que toda la sede de este equipo esta hipotecada, con varios gravamen, pero que esta hipoteca no alcanza al 20% del valor de la sede.

Por otro lado también el presidente del club Blooming afirmo que nunca ingresó al club las 2 vagonetas si que de los 300 mil dolares que habla la Sra. Negrete que presto, solo en efectivo entro al club 200 mil dolares.

A la señora Marisol solo podemos devolver 300 mil dolares porque el documento que tiene es de compra venta, en ninguna parte dice préstamo para que se le debe intereses, esto fue lo que nosotros le dijimos, es por eso que ella tiene es una orden de desapoderamiento, además ella no puede hacer uso de esos terrenos ya que esos mismos terrenos tiene una hipoteca anterior por un valor de 170 mil dolares que a la fecha con intereses llega a 240 mil dolares y finalmente esos predios están a nombre de la señora Ruth Lozada y su esposo, no así a nombre del club Blooming ya que después que se los volvió comprar esos terrenos no se perfecciono el derecho propietario.

Jordán afirmo que toda la sede esta hipotecada por un valor de un millón cien mil dolares, es decir que los 97 mil metros están hipotecados, el valor de estos terrenos es de 18 millones de dolares por lo que la deuda no supera el 20% del valor de la sede.

Blooming no ha perdido ni un metro cuadrado de su sede, porque volvemos a recalcar que la señora Marisol solo tiene una orden de desapoderamiento. Cabe aclarar que 90 mil metros cuadrados están a nombre del club Blooming y los otros 7 mil metros cuadrados están en posesión del club pero esta a nombre de la señora Ruth Lozada y su esposo, esto porque debido a las hipotecas no se ha podido perfeccionar el derecho propietario.

Por ahora tenemos todas las opciones legales para apelar este dictamen, nuestra responsabilidad es pagar la deuda por eso es que hemos presentado un plan para poder deshacernos de estas deudas toxicas que están con respaldo.

Fuente de vídeo: Que no me pierda red, Uno