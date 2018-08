Tribunal de la Naturaleza advierte que el Estado boliviano perdió control de su propio territorio

Acosta remarcó que gobiernos con grandes discursos a favor de la Madre Tierra no hacen nada para protegerla de manera efectiva.

Alberto Acosta. Foto: ANF.

La Paz, 22 de agosto (ANF). – Alberto Acosta, miembro del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, consideró que el Estado boliviano perdió el control de su propio territorio, después de que un grupo de colonos impidió el pasado domingo el ingreso de esta comisión al Polígono 7 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

“Ha avanzado tanto la autonomía indígena en Bolivia que los indígenas pueden controlar su territorio y (eso) me parece una situación interesante, pero al parecer no se trata de un avance en la autonomía, sino de una pérdida de control por parte del Estado de su propio territorio y eso tiene que quedar muy claro”, dijo Acosta, según el reporte de radio Fides.

El impedimento del ingreso de la comisión internacional al Polígono 7 generó en los últimos días una ola de críticas en contra de los pobladores que adoptaron esa medida e incluso algunos sectores expresaron que se oculta algo en ese territorio y por eso no se dejó entrar a la misión.

Luego el Gobierno confirmó que en el Polígono 7 existen plantaciones de coca y pozas de maceración de la ilícita actividad del narcotráfico. Mientras la dirigencia de los colonos aseguró que toda persona debe pedir permiso para entrar al sector.

El Tribunal de la Naturaleza llegó a Bolivia para constatar las denuncias de indígenas sobre la violación a los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS, donde a título de desarrollo todavía se mantiene la idea de construir una carretera por medio de la reserva y lo que podría provocar mayor expansión de cultivos de coca ilegal y hasta otras actividades ilícitas.

“A nosotros nos llama mucho la atención que haya gobiernos que hacen grandes discursos a favor de la Madre Tierra y no hacen nada para protegerla efectivamente. Nosotros vemos que muchas de las cuestiones que se plantearon en (el acuerdo de) Tiquipaya, como fue la declaración universal de los derechos de la Madre Tierra, y luego la Ley 71, no se han plasmado en la realidad, (por ejemplo) en la Ley 71 dice que se establecería una defensoría de la naturaleza y hasta el momento en Bolivia no hay una defensoría de la naturaleza”, lamentó Acosta.