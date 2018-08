Un director de Hollywood cometió el error de llamar “vieja” a Cher. Y esto es lo que pasó

“Bueno, sentaos, que tengo una historia que contaros”, le dijo la diva a su público de Atlantic City. Y vaya si tenía una historia.

La diferencia entre Cher y cualquier otro artista sobre el escenario la pudo vivir su público hace unos días, en un concierto en el Casino Borgata de Atlantic City. Donde otros comentan un par de lugares comunes entre canción y canción, Cher se pone a contar anécdotas jugosísimas donde aparecen nombres como el de Jack Nicholson.

“Bueno, sentaos, que tengo una historia fabulosa que contaros”, empezó Cher, tras cantar Woman’s World, según The Hollywood Reporter. Hace unas tres décadas, explicó la diva al aforo, estaba a punto de cumplir 40 años, un hito vital que le llenaba de pavor. Pero celebró una fiesta de cumpleaños con amigos, una fiesta “fantástica” y un flirteo con Rob Camilletti (un panadero de 22 años que más tarde se convertiría en el novio de Cher). De repente, todo iba bien: “Así que me fui a dormir con la cabeza llena de pensamientos fabulosos sobre los 40 y todo estaba bien”, dijo Cher. Que también hizo referencia al impulso que había cogido su carrera cinematográfica tras aparecer en Silkwood (1983): “Iba a salir en muchas películas y estaba muy contenta”.

A la mañana siguiente, con el subidón del cumpleaños todavía encima, Goerge Miller llamó por teléfono a Cher. Miller tenía en marcha una adaptación de Las Brujas de Eastwick, con Jack Nicholson como protagonista. Cher ya estaba en conversaciones para el papel de Alexandra Medford. Y, aunque ya contaba con una nominación al Óscar, Miller le dijo que tanto él como Nicholson pensaban que Cher no era la persona adecuada para ese rol.

“Me dijo, ‘Sólo quería decirte que no te quiero en mi película y que Jack Nicholson y yo pensamos que eres demasiado vieja y que no eres lo bastante sexy’”, rememoró Cher, bromeando: “¡Buenos días, 40 años!”. Según la versión de Cher, Miller no había terminado de insultarla. “Quería soltarme todo de golpe: ‘Odio tu manera de caminar. Detesto tu forma de hablar. No me gusta tu color de pelo. No me gustan tus ojos’”, siguió diciéndole a Cher.

Hasta que Cher dijo “hasta aquí”.

“Me puse en plan, ‘Vamos a ver, hijop**a… Que no me has sacado de debajo de una piedra. Que me nominaron al Oscar por Silkwood. Que tengo el premio de Cannes a mejor actriz por Máscara, venga, hasta luego”.

La respuesta de Cher funcionó y se convirtió en una de las tres brujas de Eastwick, junto a Michelle Pfeiffery Susan Sarandon. ¿Y saben qué? Cher y Nicholson se hicieron amigos.

“Gracias a Dios que estaba Jack”, le contaba Cher a la CBS en 2013, y revelando que los tres personajes parecían intercambiables. “Nos llamaban ‘las chicas’ y le dabamos igual a todo el mundo… ‘Dedicaos a estar monas y a callar’, o ‘decid vuestras líneas y a callar'”, contaba Cher, que explicó que fue Nicholson el que se propuso cambiar esa situación.

“Jack se reunió con nosotras toda una noche diciendo ‘Tu personaje no diría esto, actuaría así. Cher, ¿tú qué piensas? ¿A ti esto te parece bien?’. ‘Sí, sí y sí’. Y ya estábamos más contentas”.

25 años después de aquel rodaje, Cher contaba que Nicholson y ella siguen siendo amigos, y que él lleva todo este tiempo mandándole regalos muy personales, como un toro pintado a mano (“porque ambos somos Tauro”) y una foto del propio Jack cuando era un bebé que ella tiene enmarcada en su cuarto de baño.

“Es un encanto”, decía Cher sobre Nicholson. “Es más alucinante de lo que la gente piensa, y es súper amable y adora a las mujeres. De verdad que le encanta pasar el rato con las mujeres”.

