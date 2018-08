Aunque Windows Movie Maker ya no está entre nosotros, el popular editor de vídeo de Windows para quienes no se llevan bien con los editores de vídeo cuenta con multitud de alternativas para todos los gustos y niveles de complejidad.

No todo el mundo quiere ni necesita herramientas potentes como Adobe Premiere, Final Cut o alguno de los muchos editores de vídeo disponibles.

Hay quien sólo quiere realizar tareas concretas, como añadir marcas de agua o quedarse con un fragmento de vídeo.

Pues bien. De tanto en cuando aparecen soluciones Biteable, un editor de vídeo online que se autodenomina el editor de vídeo más sencillo del mundo y que, cumpliendo con lo que dice, es la mejor opción para quienes estén obligados a editar vídeo sin por ello tener que leer un complejo manual ni realizar un curso online.

En concreto, Biteable está pensado para vídeos de presentaciones, es decir, un híbrido entre vídeo y diapositivas PowerPoint para compartir por Facebook, YouTube o Twitter.

Para impacientes

Quiero crear un vídeo. Lo quiero hacer rápido y no se me da bien manejar Premiere o PowerPoint. Con Biteable no es problema.

Nos damos de alta en el servicio, respondemos las preguntas de Biteable para que se adapte a nuestras necesidades (¿Para qué es el vídeo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde lo vamos a publicar?) y ya podemos empezar.

Nuestro proyecto partirá de una plantilla de las que se nos ofrecerán, según las respuestas que hayamos dado. Si las mostradas no nos gustan, podemos cambiar el objetivo para ver más plantillas. Y si no nos gusta, siempre tenemos la posibilidad de empezar de cero.

Las plantillas de Biteable están pensadas para crear presentaciones o animaciones, más que un vídeo al uso. De ahí que nos topemos con diapositivas, de la duración que elijas, en la que es posible incluir todo tipo de contenido, como texto, imágenes, audio…

Si partimos de cero, no estaremos solos, ya que tendremos a nuestra disposición una selección de animaciones, imágenes, fondos, elementos decorativos… O también podemos subir nuestras propias imágenes o vídeos.

En cualquier caso, con el material que ofrece Biteable tenemos más que suficiente. Por nuestra parte sólo tendremos que editar los textos e incluir nuestro logotipo personal o algún elemento propio.

Básicamente tendremos que editar las diapositivas, asignarles un tiempo según el contenido que muestra, incluir o no una banda sonora o un archivo sonoro de fondo (editado con otra aplicación) y, finalmente, veremos una vista previa del resultado.

Más PowerPoint que Premiere

Si piensas en un editor de vídeo clásico, Biteable no se parece apenas. Como he comentado anteriormente, su funcionamiento se acerca más a PowerPoint o cualquier otro editor de presentaciones que a un editor de vídeo.

Precisamente por eso Biteable es tan fácil de usar. No tenemos que pelearnos con la línea de tiempo, con efectos de vídeo, no hay que cortar vídeo, sólo subir clips o material prediseñado…

Todo en esta herramienta es automático o está compartimentado para que cualquiera pueda sacarle provecho. Si se te queda corto, tal vez prefieras otras opciones específicas para editar vídeo online.

Gratis o Premium

Como es habitual en la mayoría de herramientas online, Biteable cuenta con una versión gratuita, más que digna, y otra de pago.

La gratuita ofrece calidad HD en los vídeos, publicar directamente en YouTube y Facebook, hasta 1GB de espacio de almacenamiento para los vídeos y hasta 5 proyectos activos por mes.

Si tu propósito es ser más activo todavía, la versión de pago no tiene límite de espacio ni proyectos, no incluye marca de agua, permite descargar los vídeos y da acceso a clips prediseñados.

