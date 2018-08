Un miembro de la Mara Salvatrucha fue acusado de asesinar a una adolescente musulmana

La ley de Virginia permite a los fiscales presentar pruebas de “conducta criminal no juzgada” durante la fase de sentencia de un juicio por pena de muerte para tratar de establecer si un acusado sigue siendo una amenaza continua para cometer actos de violencia. La defensa argumenta que ser miembro de una pandilla no es un delito en sí mismo, por lo que ese testimonio no es admisible.