Una mujer explicó por qué la gente se divorcia y hubo pleno acuerdo en las redes

¿Qué pasa si deja de ver las estrellas en tu mirada? (iStock)

Los poetas hacen y deshacen el amor. Tienen la fórmula secreta para entenderlo, para cantarlo y para escribir el dolor que se siente cuando la sublimación de la pasión se viene abajo. El arte de amar, tal y como lo entendemos hoy, es, en gran medida, una herencia de las composiciones de otro tiempo. Pero todo se acaba. La literatura, como el amor, también se puede deconstruir si nadie lo remedia. Y el oficio de poeta, lejos de ser el que algún día fue, exige ahora, además de cierto talento, capacidades propias de consultor amoroso para que los aspirantes líricos puedan explicar, por ejemplo, los motivos que llevan a las parejas a divorciarse. Problemas del primer mundo. No es una exageración. Para comprobarlo basta con echar una ojeada a lo que se cuece en las redes sociales.

La joven poeta Taylor Myers vive ahora un momento de gloria gracias a la publicación de uno de sus textos en la plataforma Tumblr. En él, Myers explica a sus lectores por qué las personas que un día estuvieron enamoradas atraviesan, con el tiempo, la línea del divorcio. La joven argumenta que la mayoría de las parejas se desenamoran por las mismas razones que se enamoraron: “De la encantadora obsesión que el amante tiene por el amado se pasa, en un descuido, al rechazo, al odio al compromiso y a la inmadurez”, explica. Y añade que “si las relaciones no se cuidan, la actitud que un día enamoró, ahora puede molestar. Y la espontaneidad que sirvió para conquistar, ahora no es más que un comportamiento imprudente e irresponsable”. Quizá por eso, la joven poeta, cierra su texto explicando que lo que más le asusta es pensar “que se puede dejar de brillar para alguien que una vez creyó que todas las estrellas estaban en mis ojos”.

El amor no es más que un compromiso consciente, algo que hay que poner en marcha todos los días

Miles de usuarios han respondido en masa a semejante reflexión. El éxito de la publicación es imparable. Más de un millón y medio de personas la han compartido. Y ante la popularidad de sus palabras, Myers se ha animado a ampliar y a explicar en detalle su razonamiento con otro texto. Comienza aclarando que nunca imaginó que, de los más de cien poemas que ha escrito, iba a ser esta publicación la más comentada. Y reconoce en la segunda parte de su texto que el mérito no es sólo de ella al explicar que, con 17 años, una profesora le preguntó qué pensaba del amor. “¿Crees que es un sentimiento o una elección?”, le dijo. Myers tomó el interrogante como un desafío y se lanzó a preguntar a varias parejas lo mismo. Tal y como relata en su publicación, las personas divorciadas con las que habló, le explicaron que “el amor no es más que un compromiso consciente, algo que hay que poner en marcha todos los días con una persona que ha elegido lo mismo que tú. El matrimonio necesita algo más que sentimientos. Necesita decisiones y acuerdos y, cuando no funciona, lo mejor es romper”.

La clave del matrimonio

Es posible que la rutinaria premeditación acabe con los sentimientos y con el impulso amoroso. A esa conclusión llegó Myers tras escuchar la respuesta que los matrimonios, todavía felizmente unidos, le dieron: “No se trata de llegar a acuerdos. Las cosas cambian y, cuando van mal, la rutina no sirve de nada. La clave para que un matrimonio funcione es simple. Si algo se ha roto o se está debilitando hay que buscar la solución, algo que te ayude a creer en tu pareja para volver a enamorarte”.

Si la persona que juró ver en mis ojos todas las estrellas deja de verlas, no pasa nada. Seguirá buscando hasta encontrarlas de nuevo

Fue esa comparación la que ayudó a Taylor a escribir el citado post, a comprender la diferencia entre sentimientos y compromisos vacíos y a descubrir la causa fundamental de los divorcios. Por todo ello, considera que “no tenemos que quedarnos con una persona que acelere nuestro corazón en un momento determinado, sino que hay que elegir a aquella que esté dispuesta a apostar por nosotros pase lo que pase, a buscar nuestra luz en los días más oscuros”. Quizá su razonamiento sea útil. A ella le ha servido para perder el miedo al amor y al fracaso porque sabe que “si la persona que juró ver en mis ojos todas las estrellas deja de verlas, no pasará nada. Seguirá buscando hasta encontrarlas de nuevo”.

Fuente: elconfidencial.com