Urquizu habla de normar e identificar a usuarios de las redes sociales

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, consideró hoy necesario normar las redes sociales e identificar a los usuarios. Considera que existen personas que se esconden en esas plataformas para difundir mentiras y atacar a autoridades.

“Caramba, hoy en día se ocultan, se escudan algunos detrás de los micrófonos, en algunos casos detrás de las redes sociales. En algún momento habrá que normar las redes sociales, sin escudarnos, sino de frente al pueblo con su número, con una identificación para debatir en las redes sociales”, aseveró durante en un acto junto al presidente Evo Morales.

La autoridad, que en su momento calificó de “vagos” a los activistas del 21F y del ‘Bolivia dijo No’, critica también la labor de los medios de comunicación, que a su juicio no difunden las obras que realiza su administración.

“Los medios de comunicación no reflejan el trabajo que realizamos, nuestras obras son millonarias donde miles se benefician con caminos, puentes, agua. Es un reclamo justo para que los medios den a conocer nuestras obras, a la cabeza del hermano presidente” (sic), puso en su cuenta en Twitter.

Agregó: “Las personas verdaderas no debemos escondernos, sino de frente debemos debatir. Las redes sociales no pueden servir para escondernos, para insultar, para calumniarnos, sino deben servir para informar el verdadero trabajo, una verdadera noticia equilibrada”

