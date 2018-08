Usan “parte” del patinódromo y selección se ve perjudicada

La Federación indicó que clubes de la disciplina y la Verde solo pueden utilizar el circuito de ruta y no la pista del escenario, que es la más necesaria. Esperan la apertura de la obra.

VISTA ACTUAL DEL PATINÓDROMO, UBICADO EN LA ZONA DE COÑA COÑA. DICO SOLÍS

Pasaron más de dos meses desde la conclusión de los Juegos Suramericanos y aún no hay disponibilidad total de los escenarios de la Alcaldía para los atletas de élite. Por lo menos, en el caso del patinaje, es así, pues la Federación sostuvo que la Selección “puede entrenar” en el circuito de asfalto del patinódromo, pero no en la pista de velocidad, que es la más importante para la práctica de este deporte.

Los escenarios más impactantes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) siguen en manos de las empresas constructoras, según contó el Secretario Ejecutivo de la entidad. Es por eso que la Alcaldía “no puede abrir” los recintos de manera directa para su uso.

En el caso del patinaje, la Federación (FBP), en una especie de “convenio” con la empresa encargada de la obra (Ameco SRL), logró que la Selección, que participó en los Juegos Suramericanos, y los clubes de la disciplina puedan entrenar en el escenario, pero solamente utilizar el circuito de asfalto (ruta), no así la pista de velocidad, que es la principal y más importante.

Esto es visto por la FBP como “perjudicial” para los deportistas, porque “de nada sirve” que les dejen entrar, si no pueden practicar en el espacio más necesario.

“La Alcaldía nos dice que no puede prestarnos porque aún no está en sus manos. La Selección puede entrenar en el pavimento, pero eso ha sido una gentileza de la empresa constructora. Desde hace tres semanas nos permitieron ingresar a los clubes. Se viene el Panamericano (noviembre) en México y la Verde necesita la pista de velocidad para estar al nivel. Es una lástima, porque es como practicar esquí sin nieve. Nosotros estamos rezagados en la disciplina”, declaró el titular de la FBP, Enrique Gonzales, quien añadió que está en duda la participación de la Selección por la falta de escenario para entrenar y la falta de recursos para viajar.

“Es una de las cinco mejores pistas del mundo. Es una joya, es rápida, pero nuestros deportistas no la pueden utilizar. No queremos adueñarnos (de la pista)”, añadió.

El seleccionado Danny Díaz, que estuvo en los Juegos, compartió las declaraciones de Gonzales y remarcó que “agradece” la intención de la empresa de “prestar” los espacios, pero las condiciones no favorecen a la disciplina.

“Tuvimos que pedir permiso especial, es algo que en parte no nos favorece porque las competencias se las realiza en una pista especial de velocidad. Estamos preparándonos como podemos”.

El supervisor de la empresa Ameco SRL, Roberto Ayala, declaró que “el patinódromo está listo”, en lo que refiere a obras, por lo que se ultiman detalles para la entrega.

El Secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, manifestó que “ahora no se puede hacer mucho”, pues en esta semana y la siguiente recién se procederá a la cancelación de “deudas” que se tienen con las empresas constructoras de los diferentes escenarios. “Estamos en últimos detalles financieros, porque lógicamente cualquier empresa te dice que no te va entregar las llaves mientras no termines de pagar”.

La autoridad dijo que, después de la recepción de las obras, se harán inspecciones para ver que todo esté acorde a los contratos, por lo que la recepción final de la Alcaldía podría darse a mediados de septiembre.

“Por cuestiones burocráticas, las recepción tiene que hacerla Bienes Municipales. Además, se tiene que hacer una inspección hasta del último enchufe, luego pasará a Obras Públicas y después a la unidad de Promoción Deportiva de la Alcaldía”, dijo, y añadió que, en el caso del patinódromo, es un escenario para atletas de alta competencia y verán la manera de ayudarlos.

“Cuando tengamos los escenarios será más fácil. Tenemos pensado organizar torneos internacionales en el patinódromo. Hasta fines de año planificaremos”, sostuvo Contreras, quien aclaró que desde septiembre hasta diciembre se llevará adelante una “política deportiva de emergencia”, para dar en 2019 “todo el apoyo” a los atletas.

El patinódromo fue una de las obras más polémicas en su contrucción. Las protestas y los retrasos hicieron que se “concluyera” al filo de los Juegos. Costó más de 20 millones de bolivianos.

Torneo en duda

“Está programado un Nacional el 22 y 23 de septiembre. Está en riesgo porque no tenemos confirmación de escenario”.

Moisés Vale directivo de la FBP

Política deportiva, desde enero de 2019

Desde enero de 2019 se prevé que se inicie una “nueva era” en el deporte valluno. Por lo menos esa es la intención de la Alcaldía, que elabora una nueva política deportiva y una Ley Municipal del Deporte.

El secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, sostuvo que se está elaborando el proyecto y planificando el POA (Plan Operativo Anual) para tomar en cuenta el apoyo al deporte.

“Los atletas estarán incluidos en estos proyectos”, sostuvo.

MALLAS

El secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, declaró que comparte la idea del ministro de Deportes, Tito Montaño, de elaborar un decreto supremo para “tumbar” las mallas y candados de los escenarios deportivos en el país.

Montaño decalró el domingo que muchos escenarios no son utilizados porque tienen candados y mallas. Anunció que se elaborará un decreto supermo para cambiar el panorama.

“He visto muchas canchas en esas condiciones. Los más beneficiados son los dirigentes y no los atletas”.

Contreras espera que el anuncio de la elaboración del decreto supremo no se quede solamente una propuesta.

No podemos privarles y cerrarles su entrenamiento. La gente tiene que entender eso”. Alex Contreras – SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ALCALDÍA

Las competencias son en pistas con curvas aperaltadas. Necesitamos la pista de velocidad”. Danny Díaz – ATLETA DE LA SELECCIÓN DE PATINAJE

Los mismos atletas que participaron en los Juegos están entrenando, pero con limitaciones”. Moisés Vale – DIRIGENTE DE LA FBP