Will Smith y su hijo Jaden actúan por primera vez juntos con épico resultado

El actor publica su colaboración con el cantante en su cuenta de YouTube.

Por muchas parodias que Will Smith haya hecho de la carrera musical de su hijo Jaden Smith, es obvio que los dos son inseparables. Lo sorprendente es que nunca antes hubieran actuado juntos sobre el escenario… hasta ahora.

El actor ha recuperado en su canal de YouTube un vídeo-blog del concierto en Miami durante el que su hijo actuó el pasado 9 de agosto. El show era la primera etapa de la gira KOD Tour del rapero J. Cole en la que Jaden lleva varias semanas participando.

En el vlog, Smith negocia con Jaden en qué momento de la canción entrar. El actor calcula entonces la expectación hasta el instante en el que se une a su segundo hijo para interpretar “Icon”, el conocido single de Jaden que su padre ya parodió el pasado mes de febrero cuando la canción pasó las 100 millones de reproducciones en Spotify. En este caso, Smith rapea algunas de las líneas en castellano que compuso para su propio remix de “Icon” —distinta a la de Nicky Jam, por cierto:

Un ícono que siempre hace golazo

Por eso con el éxito me caso

No quiero que me hables de fracaso

Tú ponme lo que quieras que yo arraso

Es difícil decir si todas las imágenes en la que se ve a los espectadores extasiados corresponde a la colaboración conjunta de los Smith, pero de lo que no cabe duda es que los montadores que ayudan a Smith a llevar su canal de YouTube han conseguido un resultado ciertamente épico.

Pese a que sea la primera actuación de padre e hijo en un escenario, está lejos de ser la única vez que han bailado o cantado juntos. Buena muestra de lo bien que se lo pasan juntos es el viaje a Colombia que Smith compartió hace meses y en el que se les puede ver disfrutar bailando champeta cartagenera.





Fuente: revistavanityfair.es