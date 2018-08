Zenteno puede terminar como ayudante de campo de Wilstermann

“Tengo un plan A y otro B con Edward Zenteno”, dijo el técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, respecto a qué podría suceder con el jugador en caso de que recibiera una sanción fuerte de la Conmebol, por el caso positivo de doping.

“Meterlo en mi cuerpo técnico, claro que sí. (Edward) es importante, es un símbolo y a los símbolos hay que respetarlos. Edward se ganó muchas cosas en el club y también a nivel selección, entonces nunca se debe dejar el aporte que podría dar. ¿Por qué no Edward? Así reforzamos más la defensa con Pingüino (Bruneto)”, aseguró Peña.

A inicios de abril de este año se conoció que Edward Zenteno (33 años) dio resultado adverso en una prueba de doping en partido de la Copa Libertadores de 2017. Un mes después, tras la contra prueba, la Conmebol hizo conocer que el jugador sería suspendido de manera provisional hasta que se tenga una resolución final.

Sin embargo, tres meses después, la Conmebol aún no dio a conocer dicho fallo, y el futbolista se encuentra imposibilitado de jugar y en medio de la incertidumbre del tiempo que podría ser suspendido, además de las sanción económica que podría recibir.

Y aunque dentro de todo este problema se abre una posibilidad de que Zenteno pueda ser parte del cuerpo técnico de Wilstermann y aún estar ligado al fútbol, el estratega Peña aseguró que espera que no exista sanción.

“Entraría como ayudante de campo, pero eso sería en el extremo de que no pueda jugar, pero yo creo que podrá jugar, porque lo que él tomó sí es prohibido, pero no es algo que perjudique en el sentido de que sea droga o algo que no está permitido en la sociedad”, manifestó Peña.

Asimismo, lamentó que, hasta la fecha, la Conmebol no pueda dar a conocer la sanción, porque “son ya más de tres meses. Incomoda a él y a mí, más a él, porque es el afectado, tiene que llevar el pan a su casa y estar en esta incertidumbre no es bueno, porque lo más importante es el apoyo a la persona, más que al jugador”.

El mismo equipo

En cuanto al partido que Wilstermann jugará ante Bolívar este sábado 1 de septiembre en el Hernando Siles, el estratega Álvaro Peña anunció que lo más seguro es que apueste por el mismo once titular que venció a Royal Pari, el sábado pasado.

“Pienso que va a entrar el mismo equipo, nada más que las variantes que tengo son (Alejandro) Barrón y (Marcos) de Lima, vamos a ver cuál de las dos resulta más importante para el partido del sábado”, dijo Peña.

Barrón y De Lima son delanteros y podrían ser la opción en la ofensiva para el segundo tiempo, en lugar de Yerko Vallejos, que fue expulsado en el encuentro ante Royal Pari, en el estadio de Sacaba.

Wilstermann trabajó ayer por la tarde en las canchas de su complejo de la laguna Alalay

CUATRO BAJAS CONFIRMADAS

Serginho, por lesión; Cristian Chávez y Yerko Vallejos, por expulsión; además de Ricardo Pedriel, aún en etapa de fortalecimiento, son las bajas que tendrá Wilstermann este sábado para visitar al Bolívar.

De acuerdo al informe médico, el volante brasileño Serginho tiene al menos “un par de semanas más” para recuperarse de una fractura en el codo.

En el caso de Pochi Chávez, tiene que cumplir un partido más de expulsión y Vallejos tiene al menos un cotejo de sanción.

En el caso de Pedriel, que ya fue dado de alta, el técnico Peña, aseguró que aún no está al 100 por ciento y no lo arriesgará para evitar alguna otra lesión.