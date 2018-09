11 estrellas del fútbol mundial que ya tenían dinero antes de firmar contratos millonarios

A diferencia de muchos de sus colegas de Brasil, Kaká tuvo una infancia muy tranquila y sin pasar necesidades. No vivió en una favela, como la mayoría de los jugadores con los que compartió la selección brasileña. Con un padre ingeniero y una madre maestra de escuela, el ex jugador del AC Milán estuvo lejos de los barrios más pobres. “A diferencia de otros grandísimos futbolistas que ha dado y da Brasil, yo fui un privilegiado. No pasé hambre, no me castigó la pobreza y no encontré miles de obstáculos para vivir feliz”, escribió en una columna para el diario El Mundo en 2003.