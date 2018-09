70 curiosidades, récords y momentos bizarros de 70 años de premios Emmy

En la historia de los galardones de la academia de televisión estadounidense han pasado casi de todo. Se entregan el 17 de septiembre en Los Ángeles y ya deseando ver qué ocurre esta vez.

El lunes se entregan los premios Emmy en su 70ª edición, y mientras la prensa estará pendiente de si Juego de tronos y El cuento de la criada tienen un duelo en las categorías de drama, la academia aprovechará la ceremonia para recordar algunos ‘momentazos’ de su historia. Y ha habido unos cuantos.

1. Las “misses” de protagonista de comedia en 2011

Amy Poehler siempre intentaba organizar alguna ‘tontuna’ divertida con sus compañeras nominadas a los Emmy. Su culmen fue la parodia de Miss América que se marcaron Tina Fey, Edie Falco, Melissa McCarthy, Laura Linney, Martha Plimpton y ella, con la complicidad de Rob Lowe, en la gala de 2011. McCarthy fue la ganadora no sólo del Emmy, sino de la correspondiente tiara y ramo de flores.

2. Los Emmy post 11-S

Ellen DeGeneres tuvo la papeleta más difícil de todos los presentadores de los Emmy: encargarse de la ceremonia celebrada justo después de los atentados del 11-S. Se pospuso varias veces, acabó celebrándose en noviembre y Ellen dejó chistes clásicos como aquel de “no hay nada que los talibanes odien más que una mujer homosexual vestida con traje rodeada de judíos”.

3. Las intro de Conan O’Brien en 2006

El truco de que el presentador se meta en las series y películas nominadas se ha utilizado ya muchas veces. Pocas funcionaron tan bien como Conan O’Brien saltando, 2006, de Perdidos a The Office, ‘24’, House, South Park y el programa To catch a predator, que se dedicaba a identificar y atrapar a posibles delincuentes sexuales.



4. Jimmy Fallon se marca un ‘Glee’

Jimmy Fallon no era aún el presentador de The Tonight Show cuando se encargó de la gala de 2010 y dejó para la posteridad una de sus mejores intros: un homenaje a Glee (recién estrenada aquel año) a los sones del Born to run de Bruce Springsteen y con todo tipo de invitados muy especiales.



5. La gran broma a Betty Thomas en 1985

Barry Bremen era apodado el Gran Impostor porque, entre 1979 y 1986, se hizo pasar por árbitro de la final de la MLB y de un partido de la NFL, por jugador en el All-Star de la NBA y, en los Emmy de 1985, llegó a subir al escenario a aceptar el premio que había ganado Betty Thomas como mejor secundaria de drama por Canción triste de Hill Street, afirmando que ella no había acudido a recogerlo.



6. Merritt Wever, la breve

“Gracias, muchas gracias. Me tengo que ir. Adiós”. Así recogió su Emmy a mejor secundaria de comedia por Nurse Jackie Merritt Wever en 2013. Para algunos, es el mejor discurso de agradecimiento dado nunca en una entrega de premios.

7. El presidente Bartlett y el estreno más premiado

Entre todos los récords de la historia de los Emmy, la serie El ala oeste de la Casa Blanca tiene el de más premios ganados por un drama (y una serie, en general) en su primera temporada, con nueve. También figura entre las ficciones que han conseguido cuatro Emmy en la categoría de mejor drama, y consecutivos, junto con Canción triste de Hill Street, La ley de Los Ángeles y Mad Men.

8. El dueto de Donald Trump y Megan Mullally

Los productores de la gala de 2006 decidieron que era buena idea que algunos actores famosos reinterpretaran las sintonías de series míticas. La de ‘Green Acres’, sitcom de finales de los 60, recayó en Megan Mullally y en un Donald Trump que, entonces, sólo era el presentador de ‘The Apprentice’, y no el presidente de Estados Unidos.



9. La incombustible Betty White

Betty White tiene el honor de ser la ganadora de más edad de los Emmy, en 2010, con 88 años, como actriz invitada de comedia por Saturday Night Live. Ya tenía otros dos premios en su haber, por The John Larroquete Show y por Las chicas de oro.

10. Ni Netflix ni Amazon: Hulu

Desde 2013, cuando Netflix empezó a estrenar sus series de producción propia y a recibir nominaciones a los Emmy, los periodistas se preguntaban en qué momento ganaría uno de los premios gordos una ficción de una plataforma de streaming. La respuesta llegó el pasado: fue El cuento de la criada, que no es de Netflix ni de Amazon, sino de Hulu (en España está disponible en HBO.

11. La ‘borrachera’ de Patty Duke

Patty Duke ganó un Oscar con 16 años por El milagro de Anna Sullivan y, ocho años después, subía de nuevo a un escenario a recoger un premio, un Emmy por su trabajo en la serie My sweet Charlie. El impacto de la audiencia al ver a Helen Keller dar un discurso en el que parecía estar un poco achispada fue muy notable.



12. Julia y Cloris son las reinas

Ocho son los Emmy que han ganado Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus, lo que las convierte en las personas con más victorias. Además, Dreyfus es la persona que más premios ha recibido por el mismo personaje en la misma serie (seis, por Veep).

13. Alan Alda estaba en forma

Una voltereta. Eso fue lo que Alan Alda hizo en 1979, cuando ganó un Emmy por M.A.S.H. no por actuar, pues era uno de sus protagonistas, sino por uno de sus guiones para la comedia.



14. “Steve, devuélveme mi Emmy”

Steve Carell estuvo nominado seis veces como mejor actor de comedia por The Office, pero nunca ganó. Sin embargo, en su primera candidatura, en 2006, sí recibió un Emmy, el que había recaído en Ricky Gervais por Extras. Como el cómico británico no fue a la gala, Stephen Colbert y Jon Stewart decidieron dárselo a Carell, que justo estaba nominado por el remake de la serie que hizo famoso a Gervais. Y éste intentó recuperar su estatuilla al año siguiente.



15. A la 19ª va la vencida

Hasta 1999, Susan Lucci era la eterna nominada en los Daytime Emmy (los que reconocen a las telenovelas y los programas que se emiten por la mañana y por la tarde). Vio 18 veces, desde 1978, cómo su nombre era leído entre las candidatas y nunca subía al escenario, hasta que consiguió su premio en la 19ª nominación.

16. Angela Lansbury, la eterna perdedora

En los Emmy principales, la actriz que ha sido nominada más veces, sin premio, es Angela Lansbury. 17 candidaturas sin victoria la contemplan, incluidas doce consecutivas por Se ha escrito un crimen.

17. ‘Saturday Night Live’ lo gana todo

El programa que más Emmy ha ganado es Saturday Night Live, con 71 premios hasta ahora. Con la inclusión de sus actores dentro de las categorías de secundarios de comedia, la cifra total de galardones aún se ampliará más.

18. Los episodios más condecorados

HBO tiene las series con los capítulos más premiados de la historia: el piloto de Boardwalk Empire y la batalla de los bastardos de Juego de tronos suman seis Emmy cada uno.

19. Las series de las 11 nominaciones

Ley y orden, Cheers y M.A.S.H. son las ficciones con más candidaturas a mejor drama y mejor comedia, respectivamente, con once.

20. George Clooney entra en ‘Modern family’

La primera temporada de Modern family marcó el inicio de su dominio en la categoría de comedia, y lo hizo con un sketch en el que George Clooney, perfectamente trajeado, acababa en la cama con casi todos los miembros de la familia.

21. Cuando Nixon dio un Emmy

En 1959, los Emmy tuvieron un presentador bastante peculiar, Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, que dio paso a uno de los dúos cómicos más famosos del país: Elaine May y Mike Nichols, que presentaron el “premio a la mediocridad total”.

22. Los repartos con más estatuillas

Hay tres series que se reparten el honor de ser las que más premios de actuación se han llevado en la historia: ‘a chica de la tele’en comedia, con 16, y Breaking Bad, Los Soprano y El ala oeste de la Casa Blanca en drama, con nueve.

22. ‘American Horror Story’ lo gana todo

American Horror Story, la antología del terror de FX, es la serie limitada con más Emmy (16) y con más nominaciones (89).

23. HBO está en la cima

126. Ésas son las candidaturas totales que recibió HBO en 2015, récord absoluto para una cadena en un año.

24. El discurso de Viola Davis

En 2015, Viola Davis recibió el Emmy a mejor actriz protagonista de drama por ‘Cómo defender a un asesino’, convirtiéndose en la primera mujer negra que lo lograba. “No se pueden ganar Emmys por papeles que no están ahí”, dijo en su discurso abogando por una mayor diversidad en televisión.

25. James Spader; un papel, tres Emmy, dos series

El premio a mejor actor por Los Soprano que James Gandolfini aspiraba a llevarse por la última temporada de su serie se fue, sin embargo, a James Spader. Era el tercer Emmy que ganaba por interpretar al abogado Alan Shore en dos series diferentes, Boston Legal y El abogado.

26. Buffy, la bien peinada

Maquillaje y peluquería fueron casi la únicas categorías en las que Buffy, cazavampiros conseguía nominaciones a los Emmy. En 2000, Joss Whedon fue candidato al mejor guion por Hush, el episodio de los cadavéricos caballeros que robaban las voces de Sunnydale.

27. ¿Qué es un EGOT?

Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Esos cuatro galardones conforman el Grand Slam de los premios en Estados Unidos, el EGOT. Y los Creative Arts Awards de esta edición de los Emmy han añadido a tres nuevos miembros de ese club, John Legend, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice como productores de Jesus Christ Superstar Live in Concert, ganadora del Emmy a mejor especial de variedades en directo.

28. A los Emmy no les gustó ‘The Wire’

The Wire’es, para muchos, la mejor serie de la historia. Los Emmy sólo la nominaron dos veces en sus cinco temporadas en emisión, ambas por los guiones de David Simon, Ed Burns y George Pelecanos.

29. Los récords de ‘Juego de tronos’

El Trono de Hierro dorado de los Emmy está bien asegurado en Poniente. Juego de tronos es la serie con más nominaciones totales de la historia (128), la que más premios ha ganado (47, por el momento), la que más estatuillas ha logrado en una sola temporada (12, en 2015) y Peter Dinklage es el actor con más nominaciones como secundario de drama, con siete.

30. La persona con más Emmys

Ésa serie la documentalista Sheila Nevins, con 32. Recibió el primero por el programa infantil Beethoven lives upstairs, en 1993, y el último, en 2016 por el documental Jim: The James Foley Story.

31. El primer Emmy de efectos especiales

La categoría de efectos visuales no se instauró hasta 1980, y su primera ganadora fue la docuserie Cosmos.

32. La edición inaugural

Los Emmy se entregaron por primera vez en 1949, en el Hollywood Athletic Club, apenas repartieron un puñado de premios, lo que contrasta con las 96 categorías actuales, y sólo competían en ellos las cadenas del área de Los Ángeles. Los primeros ganadores fueron Pantomime Quiz como programa más popular, The necklace como mejor película hecha para televisión y Shirley Dinsdale como mejor personalidad televisiva.

33. La presentación más extraña

David Hyde Pierce y Jenna Elfman presentaron los Emmy en 1999 y dejaron un momento que pasó a la posteridad: su baile interpretativo, vestidos con mallas moradas.



34. Ellen, reina del daytime

Los Daytime Emmys reconocen a los magazines y a las telenovelas, entre otros programas, y Ellen DeGeneres es quien ha ganado más veces estos premios, con un total de 29.

35. Adiós, Bill Maher

Por sólo segunda vez desde 2005, Real Time with Bill Maher se ha caído de las nominaciones en la categoría de talk show, por lo que Maher no aumentará sus 22 candidaturas sin premio, récord absoluto para un individuo.

36. ‘Orange is the new black’, de la comedia al drama

Los Emmy instauraron hace un par de años una norma por la que las series cuyos episodios duren más de 30 minutos tienen que someter a un comité su presentación como comedias. Así, Orange is the new black compitió en 2014 como comedia, dándole a Uzo Aduba el galardón de actriz invitada de comedia. Al año siguiente, sin embargo, los Emmy decidieron que la serie era un drama, y Aduba volvió a ganar, esta vez como secundaria de drama.

37. ¿Miniseries o dramas?

En esa misma línea, Downton Abbey se llevó el premio a mejor miniserie por su ¡primera! temporada. A partir de la segunda pasó a competir en la categoría de drama.

38. ‘Los Simpson’ sin imbatibles

Entre las series de animación, ninguna se acerca a Los Simpson, que acumula 33 premios hasta el momento. En 1992 se llevó nada menos que seis y tiene el récord de diez victorias como mejor programa animado.

39. Emmys de despedida

Breaking Bad y Frasier son el drama y la comedia con más Emmys por su última temporada, con nueve y seis, respectivamente.

40. La comedia favorita de los Emmy

Modern family no es la comedia que más estatuillas ha recibido. Ésa es Frasier, que acumuló 37 en sus once temporadas y ganó cinco veces consecutivas el premio a mejor comedia.

41. Candice Bergen deja paso

Murphy Brown le reportó a Candice Bergen cinco Emmys consecutivos a mejor actriz de comedia. A Bergen le parecía que ya era excesivo, así que dejó de presentarse.

42. ‘Angels in America’, la ganadora total

Sólo un programa ha conseguido llevarse todos los premios principales de su categoría, en este caso, miniserie, dirección, guión y los cuatro de interpretación: Angels in America, en 2004.

43. La última de las networks

En la última década, las cadenas de cable y el streaming han dominado la categoría de mejor serie de drama. La última ganadora de una network (canal en abierto) fue 24, en 2005.

44. ‘Mad Men’ gana y pierde

Mad Men es de las pocas series con cuatro Emmys seguidos en la categoría “gorda” (mejor drama, en su caso), pero también ostenta el récord de tener el mayor número de nominaciones sin premio en un mismo año, 17.

45. Los Emmy de Mary Tyler Moore

La chica de la tele es la comedia con más victorias de sus actores, 16, y su protagonista, Mary Tyler Moore, recibió cuatro Emmys, que se sumaban a los tres que ya había ganado por The Dick Van Dyke Show.

46. ¿Quién tiene 252 nominaciones?

La respuesta es Saturday Night Live, que es el programa más nominado en la historia de los Emmy.

47. La comedia más nominada

Ahí, la ganadora es Cheers, que tuvo 117 candidaturas a estos premios.

48. El ‘reality show’ que lo ganaba todo

Dancing with the stars y The Amazing Race son los grandes dominadores de las categorías de realities. El primero lleva 17 Emmys en total, mientras el segundo ha ganado diez veces la categoría de reality competitivo. Jeff Probst, sin embargo, tiene el récord de más galardones como presentador de un reality show, por Survivor, con cuatro.

49. Un Emmy publicitario

Desde 1997, los Emmy conceden también un galardón al mejor anuncio del año. El primero fue para una promo de HBO y, este año, ha recaído en uno de Procter & Gamble sobre una campaña para alertar de preconcepciones raciales.

50. Las canciones de los Tony

La categoría de canción original (“música y letras”, se llama) ha tenido un affaire con la gala de entrega de los premios Tony cada vez que los presentaba Neil Patrick Harris. En 2012, 2013 y 2014, su canción de apertura de la ceremonia se llevó el Emmy, y la última estaba escrita por un tal Lin-Manuel Miranda.

51. El más nominado en un solo año

Louis C.K. estaba en 2013 en la cresta de la ola. Recibió nueve nominaciones a los Emmy entre Louie y su especial de comedia Live at the Beacon Theater.

52. ¿Tiene Donald Trump un Emmy?

No, pero estuvo nominado dos veces como productor ejecutivo de The Apprentice.

53. El año sin presentadores

Los Emmy han llegado a estar presentados por 11 cómicos y por cinco presentadores de reality shows, y en 1998, justo para su 50º aniversario, no los presentó nadie.

54. Los documentales de Netflix

La plataforma de streaming no ha logrado aún un Emmy en mejor drama o en mejor comedia, pero en las categorías de documentales sí ha entrado con mucha fuerza. Wild Wild Country ha ganado este año en serie documental, Making a murderer lo hizo en 2016 y, en la categoría de especial documental, Netflix ganó con What happened, Miss Simone y 13th.

55. La peor gala de la historia reciente

FOX decidió, en 2008, que sería buena idea que Heidi Klum, Tom Bergeron, Howie Mandel, Ryan Seacrest y Jeff Probst presentaran la ceremonia. No lo fue.

56. La vuelta de Charlie Sheen

2010 fue un annus horribilis para Charlie Sheen, despedido de Dos hombres y medio por sus constantes problemas con el alcohol y las drogas. Cuando apareció en los Emmy de 2011 para presentar un premio, la tensión se cortaba con un cuchillo.

57. Sofía Vergara y el pedestal

El presidente de la academia de televisión centró su discurso en 2014 en la diversidad. Con Sofía Vergara subida a un pedestal que rotaba como si fuera una figurita de Lladró.

58. ¿Melissa McCarthy o Sean Spicer?

La imitación que Melissa McCarthy había hecho del ex portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en Saturday Night live había sido la comidilla del año pasado. Así que Stephen Colbert invitó al propio Spicer al escenario de los Emmy para cerrar el círculo.

59. Las directoras piden paso

El año pasado, el Emmy de mejor dirección en drama recayó en Reed Morano por El cuento de la criada. Era la primera mujer en 22 años en ganar ese premio.

60. El hito de los actores invitados

Esta 70ª edición ya ha marcado un antes y un después. Dentro de la ceremonia de los Creative Arts Awards se entregan los galardones de los actores invitados y, por primera vez, cuatro intérpretes subieron al escenario a recogerlos: Tiffany Haddish (Saturday Night Live y Katt Williams (Atlanta) en comedia y Ron Cephas Jones (This is us) y Samira Wiley (El cuento de la criada) en drama.

61. Los Super Emmy

La ceremonia de 1974 intentó algo realmente bizarro para dar más relevancia a los premios, los Super Emmy, en los que se enfrentaban los ganadores de varias categorías en drama y comedia para acabar otorgando un premio al Actor del Año, Actriz del Año, Director del Año y Guion del Año, entre otras. Alan Alda y Mary Tyler Moore fueron dos de los que se llevaron esos Super Emmy, y también figuraron entre sus mayores detractores. La iniciativa no se repitió.

62. Cuando CBS era HBO

En esa misma ceremonia de 1974, CBS se convirtió en la cadena más galardonada en un mismo año, con 44 premios.

63. Las novatas más nominadas

Hay dos series que entraron en los Emmy por la puerta grande, como la comedia y el drama más nominados en su primer año. Fueron Glee, en 2010, con 19 candidaturas, y Policías de Nueva York, en 1994, con 27.

64. Lorne Michaels es una institución

Entre Saturday Night Live y los especiales y series que ha producido, Lorne Michaels ostenta el récord de nominaciones para una sola persona, con 87.

65. El esperado Emmy de Jon Hamm

Mad Men arrasó en los premios de guion y dirección, en las categorías técnicas y como serie de drama, pero sus actores eran muy nominados, y nunca ganaban nada. Hasta que, por su última temporada, Jon Hamm se llevó finalmente la estatuilla, y subió a recibirla arrastrándose, literalmente, por el escenario.

66. La confusión de Groucho Marx

En 1951, Groucho Marx presentó la tercera edición de los Emmy y recibió también uno como mejor personalidad televisiva. Se lo entregaba Miss América, y Groucho la agarró a ella en lugar de a la estatuilla cuando subió a recogerla.

67. Cuando los Oscar y los Emmy comparten ganadores

Helen Mirren ganó en 2006 el Oscar por The Queen y el Emmy por Elizabeth I. Matthew McConaughey intentó repetir hazaña en 2014 con Dallas Buyers Club y True Detective, pero perdió el Emmy.

68. Los honores del Kennedy Center

The Kennedy Center Honors, el programa en el que se entregan las distinciones anuales de esa institución de Washington, es un clásico de los Emmy. Es el que tiene más nominaciones a programa de variedades, con 55, y quien ha ganado más veces en esa categoría, con 15.

69. Jon Stewart nunca pierde

Como guionista y productor, Jon Stewart es el más galardonado de la historia, con 22 premios, y su The Daily Show es el talk show con más Emmy, 11. Esta edición ha sido la primera en la que ha vuelto a estar nominado desde que Trevor Noah lo sucedió al frente del programa, en 2015.

70. Una cuenta gratis para HBo

Andy Samberg hizo un chiste en 2015 sobre que a los ejecutivos de HBO no les importaba que Juego de tronos fuera la serie más pirateada, y compartió en la gala su contraseña de su cuenta para HBO Now. Lo mejor de todo es que era real y funcionó durante un día entero.

