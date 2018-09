A Villegas, Arana y Farah se unió el ecuatoriano Vizuete

La FBF baraja nombres para el entrenador que se hará cargo de las divisiones menores. Desde el ente, descartaron que todo hubiera estado arreglado con Sixto Vizuete que está en el país.

Mauricio Cambará

Con César Farías confirmado como seleccionador nacional, la mirada ahora se centra en el nombre del técnico de las divisiones menores. Este martes circuló con fuerza el nombre del ecuatoriano Sixto Vizuete que incluso llegó al país para reunirse con el ejecutivo de la FBF. Desde su país, versiones periodísticas lo daban como seguro en el puesto, sin embargo, desde el ente federativo le confirmaron a DIEZ que se trata de un candidato más de los que están.

Vizuete tiene recorrido en menores en su país, además de que dirigió a la selección mayor en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río y clasificó a un Mundial sub 20 en 2011. Él fue invitado por el técnico Farías a presentar su proyecto; es más llegó hasta el país para conversar con la dirigencia que preside César Salinas pero no para firmar porque los nombres todavía están siendo evaluados por una comisión.

En realidad, Vizuete es un candidato más porque aunque reconocen sus logros, hay directivos que apuntan a que el formador de Bolivia sea justamente un nacional. Es ahí donde aparecen los nombres de Juan Carlos Farah, Óscar Villegas y Ronald Arana, tres exfutbolistas que han centrado su formación profesional en el trabajo de las divisiones menores. Las carpetas de todos se evalúan con rigurosidad y es posible que el jueves ya se tenga un hombre.

Vizuete estará unos días más en Bolivia para luego retornar al país. Es un candidato potente para asumir el mando de las menores, pero todavía no ha sido confirmado ya que se está evaluando también el presupuesto. La idea de Farías es trabajar con la selección mayor, la sub 23 y la sub 20 que son las inmediatas a la que jugará las eliminatorias. El de las menores se hará cargo desde la sub 15, 17 y 19. Aunque también apunta a torneos sub 12, 15 y 18.

