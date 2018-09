Abogada top, rica y con glamour: Zina Bash, la mujer de la que todos hablan en EEUU

La abogada de 36 años estaba sentada en el lugar perfecto para llamar la atención de millones de espectadores.

En la mañana del martes, Zina Bash apenas había salido en unos cuantos artículos de prensa a lo largo de sus más de 10 años de carrera en Washington D.C. Llegada la hora de la comida, millones de personas en Estados Unidos se sabían su rostro de memoria.

Bash es una abogada de 36 años que en la jornada del martes se ha sentado justo detrás de Brett Kavanaugh, que esta semana protagoniza unas audiencias en el Senado de Estados Unidos. En juego está su confirmación como juez vitalicio del Tribunal Supremo, lo que con suma probabilidad tenga efectos determinantes en la balanza ideológica de la corte durante décadas. Es de ahí que la atención mediática a sus reuniones con los miembros de la cámara alta sea enorme y el rostro de Bash, por tanto, una constante en las televisiones de millones de espectadores.

As protesters yell and disrupt the hearing the woman behind kavanaugh does not once look to see whats happening. This is a fucking movie. Lol. pic.twitter.com/uEmSsRW4CH

