Agresión y discriminación, el género femenino es amenazado en la política boliviana

Avances. Los casos de violencia en el país son alarmantes. La Ley elaborada para su prevenc ión todavía no muestra un avance. Figuras femeninas revelan cómo es su situación en la política.

En promedio, cada día 13 mujeres bolivianas son víctimas de agresión sexual. En contraste, la participación del género femenino en los diferentes sectores políticos del país creció hasta ocupar un 51,3% de los cupos disponibles. Estos resultados; sin embargo, todavía se encuentran lejos de considerarse exitosos debido a la alarmante cantidad de mujeres que renuncian a sus cargos como consecuencia de las agresiones que ejerce el género opuesto en su contra.

Viviendo realidades distintas. De alguna manera, las diferencias entre un género y otro han perseverado a lo largo del tiempo. Todo acto que se comete contra las mujeres para obligarlas a dejar sus cargos e impedir que concluyan la gestión, es considerado como acoso y violencia política. Este año, la violencia hacia las féminas en el país continúa incrementándose. Desde el año 2015 hasta el mes de enero de 2018, el Ministerio Público registró 89 denuncias de esta índole a nivel nacional.

Greta Vargas, integrante del movimiento feminista Mujeres Creando, aborda el tema sosteniendo que es muy distinto ser mujer y estar a cargo de una organización política. “En el caso de un hombre que denuncia un acto de corrupción esto puede significarle ganar muchos puntos que le ayuden a subir en su carrera política. En cambio, a una mujer puede costarle la totalidad de la misma”, señala.

Y es que el problema gira en torno a los espacios de representación política que han ocupado las mujeres en Bolivia. “Es un problema de carácter estructural. Hay que entender que la violencia se expresa como una respuesta a la participación que han logrado las mujeres para incluirnos en los espacios públicos”, advierte Mónica Novillo, Directora Ejecutiva de Coordinadora de la Mujer.

A su vez, la institución estima que el 76% de las asambleístas en el país han sido víctimas de algún tipo de agresión o violencia política.

Situaciones de cada día. Basta con abrir los ojos para dar con los hechos. Desde la posición de Eliane Capobianco, diputada por Demócratas, las sesiones en el parlamento se realizan entre insultos y agresiones. “Muchos parlamentarios que somos de la oposición somos confrontados. A veces quieren venir y agredirnos físicamente. Hay un acoso permanente”, cuenta.

Para la concejal de Santa Cruz para Todos, Loreto Moreno, el acoso político está reflejado en la Presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. “Se puede ver cómo en las redes la ultrajan, le dicen de todo. Eso destruye, pisotea a las personas, a la dignidad y a la familia”.

“El precio que uno paga por ayudar al vecino es caro en la política. Es como si uno no tuviese derecho a incursionar en la política por ser mujer, por ser madre, por ser hija. Los deseos de todo lo bueno que se quiere hacer no son suficientes”, declara.

Una ley especial para la situación. En el año 2012 se promulgó la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia la mujer. Sandra Kettels, Presidenta del Tribunal Electoral Departamental, indica que “el Órgano Electoral en todos los niveles, ha implementado los mecanismos necesarios para lograr el funcionamiento efectivo de dicha ley. Sin embargo, es necesario enfatizar que todos y cada uno de los actores involucrados deben asumir mecanismos que implementen el cumplimiento de la misma”.

Añade que “el Ministerio Público, en primera instancia, además del Tribunal de Justicia deberían realizar una coordinación Interinstitucional junto con el Tribunal Electoral Departamental, para crear y establecer una ruta crítica que defina con claridad los roles de cada etapa en particular y lograr de esta manera la protección efectiva a todas las víctimas”.

Llamado a la acción. Para que exista un cambio, debe considerarse realizar una modificación total. Sobre el tema, Novillo deduce que “para alcanzar la democracia paritaria en el país uno de los primeros pasos es la paridad, que es el número de personas, pero luego está transformar las relaciones en el sistema político y cuestionar las relaciones que hay en nuestra sociedad que generan exclusión y subordinación en las mujeres”.

Para la integrante de Mujeres Creando no sirve que una mujer esté ocupando un lugar dentro de la política y toma de decisiones si va a responder a los mismos intereses de poder. Si no va a criticar, si no va a tener ética, si no va a cuestionar como está estructurado el sistema.

