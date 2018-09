Angélica Sosa: “Para legislar, obviamente no se precisan fuegos artificiales y artistas”

La elegida por Percy Fernández como su sucesora responde por los gastos del Concejo en sesiones. El órgano deliberante contrata sesión por sesión desde 2018

A la presidenta del Concejo le parece que se justifican los gastos en organización de sesiones fuera del salón Andrés Ibáñez. A través de un cuestionario por escrito, Angélica Sosa explica que no está en los planes la compra de equipamiento para evitar gastos.

¿Se justifica en plan de austeridad tener Bs 2 millones de presupuesto para gastos de organización de eventos del Concejo?

Depende de qué entiende usted por organización de un evento. Para el Concejo Municipal, que organizó entre 2017 y 2018 542 sesiones ordinarias y extraordinarias en distritos, actos protocolares, conmemorativos y de condecoración, rendiciones de cuentas, audiencias públicas, todos ellos son eventos. Cada uno definido mediante convocatoria y requieren organización previa.

¿Por qué es necesario un show de juegos artificiales y la actuación de artistas para legislar?

Para legislar, obviamente no se precisan fuegos artificiales y artistas. Los actos públicos con participación democrática y vecinal merecen celebración, algo difícil de entender en la mentalidad negativa. Los vecinos tienen derecho a asistir a eventos con calidad y calidez, donde todos son bienvenidos, a sentarse en una silla, a recibir refresco, refrigerio y un momento memorable de recordar en su barrio, en su distrito, en su módulo educativo, en su espacio público.

¿Por qué para algunos actos se alquilan 6.000, 8.000 y hasta 10.000 sillas plásticas cuando lo normal eran 500?

500 sillas es lo ‘normal’ en una sesión en los patios del Concejo; en los coliseos, en las plazas distritales, en la Plaza 24 de Septiembre, en los nuevos mercados, en el Cristo, varía según la afluencia esperada de vecinos y la superficie que se acomoda para recibirlos.

¿Por qué el costo de alquiler de las sillas bajó de 3,50 a 2,50 entre 2017 y 2018, lo mismo que las tarimas y el pago a los artistas y otros ítems?

Seguramente se presentaron nuevas cotizaciones. Los costos cambian según las ofertas. Las invitaciones son abiertas a cualquier empresa que cumpla con los requisitos de ley para contratación de obras y servicios del Estado, son publicadas en el Sicoes (Nota de la Redacción: En 2018, se compró el servicio por la modalidad de Contratación Menor, que según la norma, “no requiere cotizaciones ni propuestas” y “debe ser en función a acciones inmediatas, ágiles y oportunas”).

¿No sería menos caro comprar su propio equipo de sonido en lugar de alquilarlo cada vez (con Bs 200.000 tendrían un equipo de sonido Bose profesional para amplificar una orquesta)?

El Concejo Municipal no es un estudio especializado de música o sonido, requiere un servicio idóneo, puntual y garantizado con personal capacitado y que no falle para garantizar la realización de cientos de sesiones, audiencias y actos de este tipo en todo el territorio municipal.

¿Y las sillas y los toldos?

Es un asunto de bastante movimiento de logística. He instruido que se revise el gasto y el costo–beneficio de una unidad del Concejo Municipal propia porque requiere vehículos de transporte, personal, inventario, almacenes, mantenimiento, más funcionarios, etc. La ocupación del Concejo Municipal no es el apoyo logístico, es la legislación, la fiscalización, la inclusión ciudadana y la participación democrática.

¿Por qué se reparten tickets entre los asistentes a las sesiones en los barrios?

Desconozco. Tal vez se deba a que si existe un servicio de logística, haya un respaldo de la cantidad de vecinos que participan.

¿Van los verdaderos vecinos a las reuniones al realizarse en horarios laborales?

Si usted sale a cualquier hora del día a cualquier barrio o al centro de la ciudad, hay miles de vecinos que no están sentados en una oficina o cumpliendo un horario burocrático. La mayor parte de los vecinos que asisten en las mañanas y en las tardes son mujeres, madres de familia preocupadas de recibir atención a sus demandas.

Por qué el Concejo gasta Bs 117.000 en fotocopias y anillados, por 170.000 copias, mientras otras reparticiones municipales tienen su propio equipo?

El Concejo gasta mucho en fotocopias, sin duda. Hay mucha responsabilidad. Es una barbaridad heredada de anteriores gestiones, pero imposible de soslayar. He instruido que, mediante ley municipal, introduzcamos la digitalización de documentos de uso interno para aminorar no solo el gasto de fotocopias, también para ahorrar papel.

¿El 10 de abril se consumieron 350 jarras de litro y medio de refresco en una sesión?

Son 525 litros de refresco. Calcule dos vasos por persona, quiere decir que hubo al menos 2.000 personas en la sesión realizada en el nuevo mercado y le aseguro que fueron más de 5.000 personas, en un evento que duró más de cuatro horas, con presencia de sindicatos, autoridades, gremiales, vecinos y prensa (Nota de la Redacción: Según el acta de conformidad de servicio, ese día la sesión fue en el Salón Andrés Ibáñez del Distrito 11, es decir el salón del Concejo, a una cuadra de la plaza 24 de Septiembre).

