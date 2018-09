Ariana Grande se queda sin palabras ante la muerte de su ex, el rapero Mac Miller

La cantante ha publicado en Instagram una foto del joven de 26 años fallecido aparentemente por una sobredosis. No ha conseguido añadir ningún comentario.

Morir a los 26 años deja sin palabras a cualquiera. Es lo que le ha pasado a Ariana Grande. La cantante se ha quedado en blanco al conocer la muerte de Mac Miller, el rapero con quien salió durante dos años hasta el pasado mes de mayo. Con él consiguió Grande sobreponerse a uno de los golpes más duros que, hasta entonces, le había dado la vida: el atentado terrorista de Mánchester tras uno de sus conciertos en el que fallecieron más de una veintena de personas.

Mac Miller, sin embargo, no superó los problemas de drogas que al parecer arrastraba desde los 15 años, y el viernes fue encontrado sin vida en su casa del Valle de San Fernando en California. Una sobredosis podría ser la causa de la repentina muerte del de Pennsylvania.

Hay quien considera, sin embargo, a la cantante responsable del fallecimiento del músico. De hecho, Ariana se ha visto obligada a eliminar los comentarios de la instantánea que ha colgado en Instagram después de recibir insultos y acusaciones sobre la muerte del rapero. La han llegado a llamar “MacKiller”. Ella sigue, sin embargo, sin decir una sola palabra al respecto.

No es la primera vez que acusan a Ari de ser responsable de las desgracias del rapero. Cuando rompieron y ella comenzó a salir con su actual pareja el cómico Pete Davidson, con quien pronto se comprometió, le acusaron de haber compaginado ambas relaciones y de que el mal de amores impulsara a Mac Miller a beber, consumir cocaína y después a conducir ebrio y bajo los efectos de la droga, tener un accidente y darse a la fuga. Fue detenido y puesto en libertad tras pagar 15.000 dólares. “Por favor, cuídate”, le dijo entonces Ari a través de las redes sociales.

pls take care of yourself

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018