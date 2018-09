Artista cruceño exhorta al ‘Camba Calucha’ a “no tirarse al muere”

Rodrigo Lizarazu, conocido por su figura como ‘El Camba Aguilillo’, se refirió al anuncio que lanzó hace unos días su colega ‘El Camba Calucha’, quien sorprendió a la población que después del 24 de septiembre colgará el sombrero de sao por la plancha de la albañilería.

El declamador cruceño expresó respetar la decisión de su colega, sin embargo, consideró que Herland Burgos (Calucha) tomó la determinación de manera impulsiva, porque a su criterio, el departamento cruceño ofrece diferentes posibilidades de oportunidades laborales.

“Este pueblo es tan generoso, no debería tomar esa determinación, debería darse la oportunidad de buscarse la vida, porque podés ser multifacético, llegar a ser declamadorpero tenés que buscártela”, manifestó.

Lizarazu indicó que si bien las autoridades departamentales y municipales no apoyan el talento costumbrista aprovechándolos en las retretas cruceñas, la poesía lo llevó a estudiar abogacía en la universidad.

“No podemos tirarnos al muere diciendo que si no me contratan, tenemos que empezar en salir adelante”, indicó.