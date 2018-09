Asambleísta pide a las autoridades de Tarija a unirse por la macro planta de tratamiento

El asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Ervin Mancilla ha pedido al gobernador de Tarija, Adrian Oliva, y al alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, colaborar a que se gestione de manera rápida y eficiente el estudio para la macro planta de tratamiento de aguas residuales, esto tras la aprobación de la construcción y ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas.

“Primero felicito a la Gobernación y la Alcaldía que hayan llegado a un acuerdo, al Concejo también y que haya presupuesto y que ya se vialice la planta de tratamiento en San Blas que va a ser para un 25 por ciento de la población pero hago también un llamado a las mismas autoridades y a las organizaciones sociales de Tarija para que estemos unidos y apoyemos al estudio que está realizando el Gobierno Nacional con la planta de tratamiento de aguas residuales para el 75 por ciento de la población“, ha mencionado.

Por lo que ha pedido a las autoridades locales ayudar en estas gestiones, más no está pidiendo el apoyo económico de ninguna, solo exige que en cada trámite que se requiera se de un proceder rápido y eficiente.

“Le pido al gobernador ayuda, no le pido que de plata de su bolsillo o de la Gobernación, ayuda con tan solo no trabar, están las licencias ambientales por parte de la Gobernación, a la Alcaldía vamos a licitar el derecho propietario de los lineamientos donde se va a construir la planta, entonces ayuda. Ayuda en que no traben”, ha manifestado Mancilla.

Antecedentes

El Concejo Municipal de la ciudad de Tarija, luego de analizar por diez días el contrato de adjudicación para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales en el módulo de San Blas, aprobó por unanimidad la firma de dicho contrato entre el Gobierno Municipal de Tarija y asociación accidental Tectar, para iniciar la construcción de la obra.

“Este un día histórico porque por más de 20 años no se trataba y no se atendía este tema tan importante como las plantas de tratamiento, se ha dado un paso fundamental en favor de la ciudad con la aprobación de la planta de tratamiento, ahora en los próximos días se realizará la firma con la empresa para que se empiece a construir esta obras tan necesaria para la ciudad”, informó el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz.

Con la aprobación de la firma del contrato para la construcción de la planta de tratamiento de San Blas, el proyecto se encuentra actualmente a la espera de la correspondiente firma para iniciar con el cronograma de ejecución que incluye un tiempo de 4 meses para realizar el estudio correspondiente, y otros 12 meses para la ejecución de la obra, por lo que ingresará en funcionamiento entre los meses de diciembre del 2019 y enero del 2020.