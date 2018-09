Asoban dice que la crisis en Argentina no preocupa y no ve necesidad de tocar el tipo de cambio

“Asoban nunca ha planteado mover el tipo de cambio y creemos que no hay que moverlo”, aseguró el presidente de Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Marcelo Trigo, quien además remarcó que la crisis en Argentina no afecta al país y no es motivo de preocupación.

El directivo se reunió este lunes con el mandatario boliviano en la Casa Grande del Pueblo para evaluar la situación financiera de la ciudades emplazadas en la frontera con Argentina.

“Al presidente le hemos comunicado cómo están nuestras operaciones en ciudades fronterizas, en Yacuiba, en Bermejo, y les puedo decir con mucha alegría que vemos que no hay mayores movimientos en esas oficinas que nos generen mayor preocupación”, señaló en una conferencia de prensa.

Una dura crisis golpea a Argentina y al gobierno del presidente Mauricio Macri que ha decidido poner en marcha un ambicioso plan de austeridad que es resistido por varios sectores, entre ellos los maestros, quienes ya anunciaron para este 13 de septiembre una gran movilización y para el 25 fue convocada una huelga general

Los efectos han alcanzado a la devaluación del peso argentino. En junio de este año, el tipo de cambio para la unidad de dólar estadounidense era de 25,96 pesos y al 6 de septiembre ese índice subió a 37,69, según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina.

“En la frontera hay gente que confía más en el boliviano que en el peso argentino”, afirmó Trigo tras destacar la solidez de la economía de Bolivia.

“El sistema financiero viene sólido, no vemos ningún efecto en el sistema financiero que ya viene de muchos años con una solidad muy buena”, añadió.

A su juicio, el tipo de cambio del boliviano al dólar —que se cifra en Bs 6,96 desde noviembre de 2011— “ha dado estabilidad al sistema financiero y cuando se tiene un sistema financiero estable se tiene todo estable”. Con base en ese argumento, insistió que “no vemos una necesidad” en modificar la política cambiaria boliviana.

La denominada “bolivianización” de la economía nacional que promueve la administración del presidente Morales ha motivado que el 80% de los ahorros sean en moneda nacional que “es un tendencia creciente”, una muestra de la “confianza” en el boliviano, sostuvo el titular de Asoban. (10/09/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz