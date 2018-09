ASPB confirma que Terminal de Puerto Arica “asfixia” el comercio boliviano con demoras en el carguío

El gerente Ejecutivo de la ASPB, David Sánchez, confirmó que la exportación e importación de las mercaderías bolivianas, continúa con problemas en cuanto al trato con la carga de exportación e importación en el puerto de Arica. Foto de archivo (Internet)



La Paz, 5 sep (ABI).- El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, afirmó el miércoles que la Terminal de Puerto Arica (TPA) “asfixia” el comercio boliviano con demoras en el carguío debido a problemas internos, lo que retrasa la salida diaria de camiones y provoca millonarias pérdidas económicas.

Explicó que a la falta de condiciones y espacio en la terminal de Arica, se sumaron problemas técnicos en el procedimiento para cargar o descargar mercadería boliviana.

“Estamos en puerto, casi diría asfixiados, estrangulados”, dijo al informar que la TPA no atendió la carga boliviana desde el anterior fin de semana por fallas en un software.

“Ayer 15 camiones han estado saliendo de una frecuencia de 300 a 400 camiones que salían por día (…). Y en este momento los reportes desde Arica nos dicen que este software está fallando, no reconoce los contenedores, no sabe dónde están los contenedores, no se puede despachar camiones”, agregó en una entrevista con el canal Bolivia TV.

Frente a ese nuevo problema en puertos chilenos, Sánchez dijo que la ASPB solicitó a la concesionaria privada que opera en Arica que reconozca “por lo menos” la sobrestadía de los transportistas y que las empresas navieras contabilicen el uso de contenedores desde el momento en que éstos salen del puerto.

De acuerdo con Sánchez, la sobrestadía de los camioneros representa un gasto adicional de unos 50 dólares diarios, además de los daños para el exportador e importador boliviano. “Son millonarias las perdidas y los perjuicios que se tienen”.

Los problemas en los puertos chilenos provocaron el año pasado una pérdida de al menos 100 millones de dólares para los empresarios y transportistas bolivianos, según informaron las autoridades.

Nota relacionada: Chile ocasiona millonaria pérdida comercial a Bolivia en el puerto de Arica