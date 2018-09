Avril Lavigne regresa a la música tras 5 años de ausencia

Head Above Water es la primera canción que Avril escribió desde su cama durante “uno de los momentos más terroríficos de mi vida”. Pero en lugar de mantener su historia en privado, la nominada al Grammy será honesta con los fanáticos sobre lo que ella pasó.

“He decidido ser sincera sobre mi lucha, abierta y más vulnerable que nunca. Y para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar de estar enferma porque quiero que todo esté detrás de mí, pero sé que tengo que hacerlo. Porque no solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme “, explicó Avril. “Una sola picadura de insecto puede hacerte daño. Las personas no saben que se debe tratar a Lyme casi de inmediato. A menudo, si lo saben, no se tratan simplemente porque no pueden obtener un diagnóstico de Lyme, si lo saben, muchas veces simplemente no pueden pagar el tratamiento “.Desde su diagnóstico, la Fundación Avril Lavigne está trabajando para concientizar a la enfermedad y compartir recursos para quienes padecen esta afección.

Fuente: E!News