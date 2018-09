Baja el comercio en la frontera, hay rechazo a la moneda argentina y actividad decae en Yacuiba y Bermejo

“Silencio, mucho silencio”. Con estas palabras, Elsa Reynoso, presidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) del municipio de Yacuiba (Tarija), describe el panorama que actualmente se vive en esa región. Puestos comerciales, restaurantes, hoteles, casas de cambios, mercados y otros negocios están abiertos, aunque casi nadie se acerca a comprar sus productos o solicitar sus servicios.

“Ha bajado bastante el comercio en Yacuiba, ya no entran los argentinos (principales compradores) como antes, tenemos esperanza de que la situación mejore. Esto afectó también a los transportistas y taxistas. Ya es un mes. Algunas tiendas están abiertas, pero nadie les compra”, contó a La Razón la dirigente vecinal.

Además de Yacuiba, en Bermejo (Tarija) y Villazón (Potosí) —poblaciones fronterizas con Argentina— gran parte de sus habitantes viven del comercio (vestimenta, alimentos, productos para el hogar, entre otros), pero la depreciación de la moneda argentina, que en el último mes alcanzó el 35%, llevó a que el boliviano ahora sea más caro para ellos, por lo que optan por no adquirir estos productos. A esto se suma que el peso argentino es rechazado en el país para hacer transacciones.

Con un flujo de más de 5.000 argentinos al día que llegaban meses atrás a Bermejo, hoy la cantidad de compradores disminuyó a unos 500 por día, informó Delfor Burgos, alcalde del municipio de Bermejo. La autoridad aseguró que todo lo que se comercializa es en moneda nacional

“Está complicado, por eso solo están pidiendo bolivianos. Todo tiene un efecto multiplicador y afecta hasta a los que venden empanadas ambulantes y refrescos en quioscos y los que hacen servicio de carga. Con seguridad que el argentino está cambiando (su moneda) en bolivianos”, señaló.

“Había comprado anteojos recetados para mi esposa, pagué la mitad y la otra mitad debía pagar cuando los retirara; pero me dijeron que no podían recibirme plata argentina. Me fui a una casa de cambio y no quisieron cambiarme”, contó un joven que solicitó el servicio en la ciudad de Yacuiba, según una nota de prensa publicada en la web del diario argentino El Tribuno de Salta.

El joven, que no fue identificado por el portal, dijo además que no recordaba haber vivido una situación similar. “Le pregunté al comerciante a quién le van a vender si los únicos que venimos somos los de la zona, a lo que me respondió que hasta que la moneda nuestra no se estabilice no recibirán pesos argentinos”.

Desde el 28 de agosto, los comerciantes de San José de Pocitos y Yacuiba adoptaron la “drástica” medida de dejar de recibir billetes argentinos, menciona el rotativo que titula: “Los tours de compras a Bolivia se acabaron”.

La publicación de El Tribuno que revela los comerciantes bolivianos dejaron de recibir billetes argentinos

En otro ejemplo, la propietaria de un puesto de ventas en Tartagal, Argentina, protestó cuando se enteró de que “la chica boliviana que me trae mercadería me dijo que ahora no puede venderme nada; le quise comprar zapatillas, medias, camperas que la gente volvió a pedir, pero me explicó que no saben a cuánto nos van a vender. La única opción es que le paguemos en pesos bolivianos”.

Las ferias de fin de semana en Pocitos están “menguadas”. La hotelería ya no tiene muchos clientes y la migración momentánea de los yacuibeños para encontrar otros trabajos en otras tierras aumentó en los últimos días. El alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, aseguró que varios de sus habitantes se fueron a Brasil, por Guayaramerín y Cobija, y otros a Perú, por Desaguadero. “Nuestra población es de 120.000 habitantes, los afectados son unos 60.000. Hemos planteado al Gobierno un plan de empleo temporal, los argentinos venían a proveerse del país”, manifestó

El movimiento económico en el norte de Argentina, como Salta “está congelado”, y el poco que se realiza busca nuevas rutas. Estas son regiones cercanas con Paraguay y con la ciudad de Buenos Aires, en la misma Argentina. “Todo el movimiento de Salta está migrando a Paraguay. Se ha duplicado los costos, no solo de los productos que se compran, por ejemplo también de la flota que hace el traslado a la frontera, hoy (el pasaje) cuesta el doble con respecto a mayo de este mismo año”, lamentó el empresario argentino Darío Pellegrini, vicepresidente de Parques Industriales de Salta.

La Razón / Micaela Villa / La Paz