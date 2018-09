Barón usa cuaderno en blanco para atacar a oposición y le responden lo llene con “Ama llula”

El presidente del Senado dice que la oposición no tiene programa político, “tiene un cuaderno en blanco en materia de propuestas” y UD le responde que debe llenar su cuaderno en blanco con la frase “Ama llula, no seas mentiroso”, en alusión al desmentido que le hizo la presidenta del Tribunal Electoral.

Barón usa un cuaderno en blanco para atacar a oposición

“Propuestas no hay”, dice

Foto: Prensa Senado.

El presidente del Senado, Milton Barón, mostró este martes un cuaderno en blanco y lo comparó con la propuesta de la oposición para el país, porque “no tiene absolutamente nada”.

“La oposición no tiene programa político, no tiene proyecto político alternativo, tiene un cuaderno en blanco en materia de propuestas. La oposición solo habla de candidaturas y alianzas, pero hasta el día de hoy no le propone absolutamente nada al país”, manifestó, según nota de prensa del Senado.

El senador, sucesor de “Gringo” Gonzales en la presidencia del Senado, dijo que la oposición sólo se dedica a discutir y reunirse, pero en cuanto a propuestas “no hay”.

“La pregunta a la oposición es ¿qué le proponen al país? ¿cuál es su programa de gobierno? ¿cuál es su declaración de principios? ¿qué es lo que quieren hacer con la patria? Entonces a más de buscar alianzas, de discutir candidaturas y siglas, sería bueno que le planteen un proyecto político al país”, señaló.

UD le responde que ponga “ama llulla” en su cuaderno

El senador opositor Arturo Murillo respondió a Barón llenar su cuaderno en blanco con la frase “Ama llula, no seas mentiroso”, recordando que el presidente del Senado habló telefónicamente y arregló los plazos de las “elecciones primarias” con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual fue desmentido por ella.

Erbol / La Paz