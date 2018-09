Bata busca la reivindicación hoy ante Fatic

El plantel de Bata presentará una sola variante para recibir esta tarde (15:30) a Deportivo Fatic en el estadio Municipal de Quillacollo, en compromiso correspondiente a la tercera fecha del grupo A de la Copa Simón Bolívar 2018 y con el afán de reivindicarse tras la caída 2-1 en el debut con EMH.

Sin bajas, excepto por la expulsión del arquero suplente Gróver Vargas, el DT Marcelo Claros determinó incluir en su alineación titular al defensor Noel Quinteros en reemplazo de Mauricio Zelada.

Por lo demás, el equipo será el mismo que visitó el sábado a Empresa Minera de Huanuni: Mauricio Adorno; Marcelo Lizárraga, Osvaldo Medina, Noel Quinteros; Robson do Santos, Ramiro Mamani, Ronaldo Arancibia, Gery Bracamonte; Darlon Zárate, Ariel Jaldín y Muryllo.

“El partido en Huanuni fue diferente e incluso el cambio de escenario nos cambió el panorama. Pero ahora vamos a jugar en casa y apuntamos a vencer a un rival complicado como Deportivo Fatic, al que ya conocemos”, sostuvo Claros.

Por su parte, el cuadro alteño no presentará mayores variantes a diferencia de la goleada 5-1 del fin de semana sobre Sur-Car: Miguel Mercado; Lorgio Suárez, Jean Carlo Riasco, Michael Vera; Alexander Flores, Miguel Juárez, Shedeer Cadima; Uellington Martins, Daniel Chávez y Roy Urgel. DT: Miguel Sanabria

Logística

Para la jornada de hoy, la dirigencia de Bata cobrará una entrada general de 20 bolivianos.

10 COTEJOS SE JUEGAN ENTRE HOY Y MAÑANA

Al margen del mencionado encuentro entre Bata y Deportivo Fatic en Quillacollo (15:30), otros nueve compromisos darán inicio a la disputa de la tercera fecha (grupos A y B) y la cuarta jornada (grupo C).

Por la serie A, de manera simultánea a Quillacollo se jugará en Villa Ingenio el cotejo entre Always Ready y Enrique Happ. Mañana rivalizarán en Oruro Sur-Car con Universitario de Vinto, ambos a las 15:30.

El grupo B tendrá acción hoy (15:30) con Mariscal Sucre ante Deportivo Kivón, en Pando, mientras que Torre Fuerte recibirá en Santa Cruz a Libertad de Beni (15:30). Mañana rivalizarán Gatty Ribeiro vs Universidad, en Pando desde las 15:30.

La serie C, que lleva ventaja de una fecha sobre las demás, tendrá hoy en escena a Avilés Industrial vs Ferrocarril Palmeiras (Tarija), Rosario Central vs Petrolero (Potosí), ambos desde las 15:30; Independiente vs Atlético Bermejo (Sucre) y Juventud Unida vs Alemán (Yacuiba) a las 20:00.