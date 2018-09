Bill Daily, el ‘Mayor Healey’ de “Mi bella genio”, falleció a los 91 años

Así lo confirmó su hijo, J. Patrick Daily. “Amaba cada puesta de sol, amaba cada comida, simplemente decidió ser feliz con todo”, aseguró su hijo al dar a conocer la triste noticia.

Bill Daily fue co-protagonista de Larry Hagman (‘Capitán Nelson’) y Bárbara Eden (‘Jeanni’) en las cinco temporadas que duró la serie televisiva de NBC.

Al respecto, Bárbara Eden usó su cuenta en Twitter para lamentar el deceso de su compañero y escribió un sentido mensaje en la red social.

“Nuestro astronauta favorito, Bill Daily, ha fallecido. Fue maravilloso para trabajar. Era un hombre gracioso y dulce que nos mantuvo a todos en alerta. Estoy tan agradecido de haber conocido y trabajado con ese bribón. Hasta que nos volvamos a ver Billy, xo -B #RIPBillDaily”, dice la publicación.

Our favorite zany astronaut, Bill Daily has passed. Billy was wonderful to work with. He was a funny, sweet man that kept us all on our toes. I’m so thankful to have known and worked with that rascal. Until we meet again Billy, xo -B #RIPBillDaily pic.twitter.com/OVZjaWB9CP

— Barbara Eden (@Barbara_Eden) 8 de septiembre de 2018