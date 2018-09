Bolivia presenta contrademanda por el Silala y Chile ve afanes electorales

Dos meses después de haber descartado la posibilidad de una contrademanda, ayer el presidente Evo Morales anunció que el país presentó una petición ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Chile por las aguas del manantial Silala. Desde Santiago, la respuesta fue que la decisión del Gobierno del MAS tiene afanes electorales y minimizaron sus efectos en el litigio por esas aguas.

Morales, en conferencia de prensa, señaló que Bolivia pidió a la CIJ “que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá”.

Según el mandatario, “Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial”, dijo Morales.

A pocos días de que concluyera el plazo, que vencía el próximo lunes 3 de septiembre, el Gobierno boliviano no sólo respondió con una contramemoria a la denuncia frente a Bolivia presentada en 2016 por Chile, sino que planteó la contrademanda

El canciller, Fernando Hunacuni, explicó que la decisión de plantear la contrademanda se tomó ante los estudios realizados en la zona fronteriza que incluyen investigaciones “geológicas, geofísicas, hidráulicas, hidrológicas, hidroquímicas y medioambientales” que confirman que las aguas fluyen hacia territorio chileno “por la obras de canalización realizadas en el siglo pasado”.

Sin embargo, el pasado 17 de junio, el presidente Evo Morales señaló que “inicialmente se ha pensado en la contrademanda, pero por recomendaciones jurídicas de carácter internacional se ha descartado”.

Las respuestas no se dejaron esperar y la canciller subrogante de Chile, Carolina Valdivia, dijo que la contrademanda no es otra cosa que un “nuevo guiño electoral del presidente Morales” y que el Silala fluye de forma natural a Chile, por lo que “Bolivia no puede cambiar la ley de gravedad”.

En la misma línea, la directora de Fronteras y Límites de Chile, Ximena Fuentes, aseveró que la contrademanda, “en su naturaleza, parece más una contestación a la demanda que una contrademanda, porque no tiene cosas nuevas”.

Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Valeria Silva, dijo que la contrademanda que presentó Bolivia ante la CIJ abre la posibilidad de hablar de una “compensación”.

Con la contrademanda dijo lo que hace Bolivia es solicitar a la CIJ que se declare soberanía sobre el curso artificial que están siguiendo las aguas del Silala, por un lado, y por otro, que la Corte declare que Bolivia tiene “derecho a compensaciones”, agregó.

Bolivia y Chile sostienen otro litigio en la misma CIJ, luego de que La Paz presentara en 2013 una demanda para que su vecino cumpliera su histórica oferta de resolver una salida al océano Pacífico, que perdió ese acceso tras una guerra a fines del siglo XIX.

El Gobierno de Morales estima que el fallo respecto al acceso marítimo de ese país se produciría en los próximos meses, aunque no hay una fecha oficial.

El plazo para la contramemoria finalizaba el 3 de julio, pero Bolivia pidió ampliarlo hasta el 3 de septiembre.

DATOS

Chile descalifica la contrademanda. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería chilena aseveró que la contrademanda boliviana “se trata de un nuevo guiño electoral del presidente Evo Morales”.

Canciller: Tenemos derechos sobre esas aguas. El canciller Fernando Huanacuni afirmó que los argumentos de la contramemoria y contrademanda echan por tierra la posición chilena.

Diputado chileno pide a Evo ocuparse de Bolivia. El diputado chileno Ricardo Lagos dijo que parece que a Morales “le sobra tiempo, en vez de preocuparse de los problemas reales de Bolivia”.

CONTRADEMANDA SURGE DE LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS

El agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez, explicó que la decisión de presentar la contrademanda surgió del análisis de estudios científicos que se realizaron en el lugar.

-¿Por qué se decide contrademandar en el caso Silala?.

-La contrademanda deriva de los razonamientos jurídicos y los argumentos fácticos, objetivos, que surgen de los estudios científicos realizados en la zona del Silala, y su contraste con la demanda y las pruebas presentadas por Chile.

-¿Cómo espera Bolivia esta nueva etapa del proceso?

-El proceso puede abrir una segunda ronda de alegaciones escritas antes de la celebración de las audiencias orales y eventualmente pueden surgir incidentes procesales. En cualquier caso, Bolivia mantiene firme su convicción sobre los argumentos que hoy ha presentado.

-¿Qué características tienen la contramemoria y la contrademanda?

En ambos documentos, Bolivia presenta razonamientos jurídicos y evidencia que respaldan la contestación a las pretensiones de Chile sobre la naturaleza de las aguas de Chile y el régimen de derecho internacional aplicable a ellas, destacando la existencia de canales y obras de drenaje que alteran considerablemente su estado y el flujo natural. El petitorio de la contrademanda referido precisamente a la soberanía de Bolivia sobre estos canales y las aguas que fluyen artificialmente es una consecuencia lógica de este escenario de diferencias.

ANÁLISIS

Sergio Castro. Experto en derecho internacional

“Bolivia debió presentar una excepción a la Corte”

Cuando hay una demanda, hay un objeto de la controversia, es decir que el tribunal debe pronunciarse sobre si admite o no ese objeto; pero si hay una nueva demanda, hay un nuevo objeto de controversia. Primero, entonces, la corte debe decir si admite la primera pretensión y luego si admite o no la pretensión del demandado

Si Bolivia no hubiera presentado una contrademanda, no se podría establecer ningún derecho a favor de Bolivia, sólo a favor de Chile, porque Chile está demandando; pero si presenta la contrademanda, la Corte tendría que manifestarse sobre si Chile o Bolivia tienen algún derecho. Sin embargo,

Bolivia debió haber acudido a varios medios de defensa. La contramemoria es una medio de defensa, la contrademanda es otro y otro medio es la excepción y Bolivia no ha acudido a este medio, lo ha desperdiciado y creo que, en este caso, la excepción era fundamental porque ahí se ve la competencia del tribunal.

No es mala estrategia creo, que es correcto porque el tribunal tendrá que pronunciarse sobre derechos de Bolivia, pero mal por no haber presentado las excepciones.