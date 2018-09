Cande Tinelli: “Atravesé mis miedos y hoy puedo contar quién soy en realidad”

Ella lava su piel descubriendo sus tatuajes. Ese relato visual –del clip del sencillo que presenta– se sucede mientras canta: “Toma mi mano, te invito a conocer mi historia. Mi debilidad. Mi fuerza. Mi manera de querer. Mírame, no te guíes por mi piel. Quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro. Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la jaula. Soy calma, soy inquieta. No me juzgues cuando conozcas mis cicatrices. Soy humana. Por fuerza parezco dura, por dentro me transformo en agua. Quisiera ser tu amor que cura. Espero que ahora aprendas a amarme, amarme, amarme”.