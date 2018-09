Capacidad, fuerza y ¿temor?, ausencia de líderes cruceños en la política nacional

Habitantes del departamento de Santa Cruz manifiestan su preocupación.

Adelanto. Expertos argumentan sobre el liderazgo político en la región y observan una reducción significante en los últimos años. Administrativos consultados exponen opiniones contradictorias.

Ref. Fotografia: Figura. Rubén Costas es el actual gobernador del departamento de Santa Cruz. También es líder de Demócratas.

De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Ipsos para la cadena RTP, el líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Rubén Costas, tiene una intención de voto del 7% de la población boliviana. Según la opinión de expertos, el liderazgo político en el departamento se ha visto reducido notoriamente en los últimos años. Sin embargo, los habitantes de la región oriental todavía albergan la “esperanza” de observar a una figura cruceña en la presidencia del país.

El problema. En palabras del analista político Albert Osinaga, la región cuenta con personas capaces de liderar las distintas áreas ejecutivas del Estado. No obstante, señala que esto no puede visibilizarse debido a los temores de persecución política reinantes en la sociedad actual. A su juicio, existe un estancamiento en esta área en particular.

“En estos últimos 12 años el liderazgo regional ha crecido muy poco, fruto de un amedrentamiento maquillado por parte del Gobierno. Lamentablemente, todavía tenemos una forma de pensar de pueblo y no hemos podido adaptarnos a la dinámica de construir liderazgos políticos desde una perspectiva occidental. No se vislumbra más que a las plataformas ciudadanas pero no son reconocidas como partido político”, coincide Paúl Artunduaga, politólogo.

Cuáles son las dificultades. Osinaga comienza realizando una comparación entre los dos principales líderes regionales del departamento y advierte que la necesidad ha sido el motor principal para que estas dos figuras hayan sido capaces de generar el movimiento efectuado. “El problema es que no tenemos personas que aglutinen masas. Percy, por ejemplo, asumió el reto de modernizar la ciudad y Rubén tomó un gran protagonismo a partir de algo que todos los cruceños necesitábamos: la Autonomía. Esta vez la necesidad es la democracia”, argumenta.

Por otra parte, Artunduaga sostiene que debido a los espacios de persecución política que han existido, muchos políticos decidieron no participar y mantenerse al margen. “Algunos están esperando que este Gobierno caiga, pero lamentablemente todavía se sigue demostrando nuestra falta perceptiva de madurez política. No hay líderes que manejen el discurso necesario para poder enamorar al resto del país”, deduce.

Aspectos a considerar. Cuando se le pregunta a Loreto Moreno, concejal municipal, cuál es el motivo por el que los líderes políticos regionales no encabezan la lista nacional, ella considera que los intereses personales están primando por encima de una gran necesidad. “No han sabido trabajar unificando las diferentes razas e ideologías que existen dentro del país”, añade.

Además, Moreno resalta el desinterés que tiene la juventud actual por la profesión en estos días. “Hay muchos jóvenes que no les interesa porque el trabajo tiene un costo para la persona. Muchos prefieren emprender una carrera o dedicarse a algo personal y no a la política porque esto implica escuchar, atender y enfocarse en las necesidades del pueblo”, revela.

En contraste, la senadora por Demócratas, María Lourdes Landívar, argumenta que Santa Cruz sí tiene representantes cruceños a nivel nacional. “Rubén es uno de ellos y tiene un partido que se encuentra estructurado en los 9 departamentos. Él tiene la visión de integrar a jóvenes y mujeres en la política. Por esta razón se puede ver tanta gente nueva a su alrededor. Querer negar el liderazgo nacional de Rubén Costas es querer tapar el sol con un dedo. Además, hay muchos otros que también están envueltos en la política como el senador Óscar Ortiz y el secretario ejecutivo Demócratas, Vladimir Peña”.

Periodos de tiempo. Para la consolidación de una nueva figura en un área cualquiera, se requiere de tiempo, estrategia y dedicación. Desde la posición de Osinaga, para tener un liderazgo joven, visible y de proyección en el departamento este debe ir de la mano de las sociedades institucionales tales como el Comité Cívico y los comités vecinales de la región.

Al mismo tiempo, Landívar afirma que “toda política necesita un periodo de crecimiento” y que esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en el departamento de Santa Cruz.

9 Departamentos

se encuentra estructurado el partido político Demócratas.

7 Por ciento

de intención de voto tiene Rubén Costas de acuerdo a una encuesta realizada.

“Muchos prefieren emprender una carrera o dedicarse a algo personal y no a la política porque esto implica escuchar, atender y enfocarse en las necesidades del pueblo’.

Loreto Moreno

Concejal Municipal de Santa Cruz

“Todavía se sigue demostrando nuestra falta perceptiva de madurez política. No hay líderes que manejen el discurso necesario para poder enamorar al resto del país’.

Paúl Artunduaga

Analista Político

“Para tener un liderazgo joven, visible y de proyección en el departamento este debe ir de la mano de las sociedades institucionales tales como el Comité Cívico y los comités vecinales de la región’.

Albert Osinaga

Analista Político

El último presidente nacido en Santa Cruz

Hugo Banzer Suárez nació el 10 de mayo de 1926 en el pueblo de Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz.

Fue militar de profesión y ocupó el cargo de ministro de Educación durante el gobierno del general René Barrientos.

Después de un primer intento fallido de golpe de Estado que encabezó contra el gobierno progresista del presidente general Juan José Torres y que lo llevó a estar detenido por un breve tiempo, asumió el cargo de presidente en 1971 e instauró una fuerte dictadura.

Estuvo a la cabeza del país durante siete años, dejando incontables denuncias de atentados contra los Derechos Humanos. Contrajo, además, una de las deudas externas más grandes que hubiera tenido Bolivia y su gobierno cometió graves actos de corrupción.

Tras el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Banzer se presentó a elecciones nacionales, ganándolas y alcanzando así en el año 1997 la presidencia por la vía constitucional.

Punto de vista

Hay una falencia de construcción de liderazgo

Los líderes políticos de las agrupaciones ciudadanas Demócratas y Santa Cruz para Todos no han sabido crear liderazgos internos. No fueron capaces de abrir los espacios suficientes para que se desarrollen nuevos líderes dentro de sus partidos políticos.

Es cierto que existen representantes intermedios pero no tienen el peso suficiente ni la fuerza de mando como la tienen estos dos señores. A nivel municipal, el alcalde ha tratado de crear un posible sustituto a través de la representación de la presidenta del Concejo. En política, los procesos de liderazgo se van estableciendo poco a poco. No se realizan en una sola gestión.

En el caso del gobernador, la situación es similar y un poco más desventajosa. No se ha desarrollado a una figura que sea pareja a la imagen de Rubén Costas. Como todas las figuras partidarias que están dentro de su organización tienen una media parecida, no se puede señalar quién será el próximo candidato. De ser así, se generarían conflictos dentro de la asociación.

Por lo tanto, hay una falencia de construcción de liderazgo dentro de las organizaciones políticas en Santa Cruz. No dejamos de ser partidos que sostienen a un solo caudillo; al punto que si no está presente el líder máximo, no habrá sustituto que lo reemplace. Al extremo que cuando hay una persona con mucha capacidad, no la dejan surgir. La misma termina creando una nueva entidad como sucedió con el caso de Luis Revilla, actual alcalde municipal de La Paz.

El liderazgo en los políticos cruceños tiene que construirse con una visión nacional para poder influenciar en el desarrollo del Estado a partir de la visión de Santa Cruz. Todavía no hemos entrado en esa etapa. Ese es el tema pendiente que tenemos. Esperemos que con las próximas generaciones, así como están las cosas, vayamos a tener líderes nacionales cruceños.

Presencia. Percy Fernández es uno de los líderes políticos actuales de la región. Se desempeña como alcalde municipal.

EL DÍA / SANTA CRUZ