Cardozo revela que entregó el audio del caso Alexander en la FELCC

Aseguró que una de sus razones para filtrar el audio fue la intención de la justicia de “yapar” con 10 años más la sentencia, de 20 años de prisión, contra el médico Jhiery Fernández.

La Paz, 23 de septiembre (ANF).- Juan Romel Cardozo reveló este domingo que entregó el polémico audio de la jueza Patricia Pacajes en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para evitar susceptibilidades.

Cardozo que se atribuye la autoría de la grabación del audio, detalló que la grabación fue entregada a un periodista y la abogada del médico Jhiery Fernández en presencia de una “autoridad policial” hace más de dos semanas.

“Ha sido en la oficina de la FELCC, había un oficial de civil y le dije que quería hacer la entrega del audio al periodista (…) y a la abogada del doctor Jhiery Fernández. Él me dijo hágalo”, aseveró.

Remarcó que su decisión fue para evitar las especulaciones sobre la grabación y que dañarán su “honorabilidad”.

“No quiero que digan que ha sido en una discoteca, en un baño público o en el cine. Lo entregué lícita y legalmente. Todo para evitar conjeturas o que digan que he extorsionado o se ha favorecido con dinero. Entregué el audio delante de una autoridad policial para que no se ponga en duda mi nombre ni mi honor”, afirmó.

Enfatizó que tuvo dos motivos importantes para filtrar el audio, en el que se escucha a la jueza Patricia Pacajes admitir sobre la inocencia del médico Jhiery Fernández que fue sentenciado a 20 años de prisión por la supuesta violación del bebé Alexander.

El primero, según Cardozo, es el último allanamiento que se realizó en su vivienda y su posterior aprensión presuntamente por el delito de tráfico de armas. Señaló que fue absuelto del cargo porque demostró que las armas que tenía en su casa fueron adquiridas de forma lícita.

La segunda razón fue la intención de las autoridades judiciales de adicionar 10 años más a la sentencia de 20 años de cárcel contra el galeno Jhiery Fernández, que actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

“He querido buscar el momento preciso para entregar ese audio. Se han juntado dos cosas. He sido detenido de forma abusiva el 7 de este mes, han vuelto allanar mi casa con la misma excusa de tráfico de armas (…). El segundo detonante ha sido que le quieren yapar al doctor Jhiery 10 años más de cárcel”, agregó.

Dijo que no divulgó el audio antes por temor y porque tiene “varios” procesos abiertos contra “malos” policías y fiscales.

“Yo no he hecho público ese audio por temor, porque tengo varios procesos abiertos contra malos policías que hacen quedar mal y contra fiscales delincuentes, lo digo abiertamente porque han entrado a atracar a mi casa”, indicó.

Además, negó que se haya “dopado” a la jueza Pacajes para que hable sobre el caso Alexander y pidió a las autoridades investigar el mensaje revelador sobre la inocencia de Fernández.

“Para mí no importa el mensajero sino el mensaje. Por qué no investigan primero, la jueza admitió que es su voz y una persona drogada no vocifera como ella lo hace (en la grabación)”, añadió.

Cardozo acudió este domingo a la FELCC para constatar la denuncia que interpuso la jueza Patricia Pacajes en su contra por asociación delictuosa porque asegura que la “drogó” para que hable sobre el caso del bebé Alexander.

A su salida de la institución el hombre pidió justicia para el galeno sentenciado a 20 años de cárcel.

